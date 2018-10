El Touring se llevó de Matzada una merecida victoria por 0-3 Equipo del Gure Txokoa que se enfrentó al Touring. / FOTOS TELLETXEA El Gure Txokoa acusó las lesiones de 'Mortxi' y Moreno en la primera parte TELLETXEA BERA. Martes, 23 octubre 2018, 00:31

Justa victoria del Touring ante el Gure Txokoa en la tarde del sábado en Matzada, en un partido en el que el conjunto visitante fue superior, sobre todo en la segunda parte, en la que los locales no dispararon a puerta hasta el minuto 89. Se enfrentaban dos equipos nuevos en esta categoría de Preferente, el Touring descendido de División Honor Regional y el Gure Txokoa que subía de Regional. El equipo beratarra estuvo a merced de un rival, que, tocando bien el balón, hizo correr a los locales que terminaron desfondados.

Desde que se puso el balón en movimiento se vio la clase del Touring, tanto en toques cortos como en los desplazamientos, en los que cogían con facilidad la espalda de los laterales. Pese a ello, los que más inquietaron la portería contraria en estos primeros minutos, fueron los de Javier Escagües, con un remate de cabeza de Rubén que salió por el lateral de la portería y dos disparos a puerta de Mikel Moreno que los detuvo el cancerbero. En el minuto 12, Txanke disputó con el pie un balón ante un defensa que se había quedado solo y en el 25, en una jugada similar, con llegada por el lado derecho, el cancerbero local impidió el gol visitante. Poco después, minuto 28, llegó la desafortunada lesión de Mikel Morcillo 'Mortxi', en una pugna con el pie por el esférico con un contrario, quedándose tendido en el suelo al lesionarse la rodilla, siendo atendido a continuación en la Policlínica. Casi a la vez, Moreno sintió un pinchazo en la pierna, teniendo que abandonar el terreno de juego en el minuto 40. Dos bajas muy importantes en el centro del campo en el equipo de Bera, que acusó sus ausencias.

En el minuto 34, Txanke evitó un gol en el saque de una falta que fue rematada de cabeza dentro del área, respondiendo el cancerbero metiendo la manopla junto al poste y enviando a corner. El Touring mandó un balón al larguero en el minuto 40, en un remate flojo desde dentro del área.

Dominio de los visitantes

El Gure Txokoa plantó cara en la primera parte a un rival que estaba siendo superior, con buena técnica y bien posicionados sobre el terreno de juego, en cuyos minutos realizó un fuerte desgaste a su rival. La ausencia de dos piezas importantes en el centro del campo y el cansancio, hizo que los de Errenteria jugarán cómodamente. En cinco minutos, del 10 al 15, realizaron cuatro jugadas de peligro, consiguiendo en la última el 0-1. Minuto 10 y 11, jugadas calcadas con entradas por el lado izquierdo, evitando Txanke en sus salidas con el pie el remate final a puerta. En el 12, con la defensa local descolocada, el delantero visitante se va por velocidad, encara al portero, al que le regatea y el disparo a puerta vacía lo saca Jon Irazoki en la línea de gol.

Se llegaba al cuarto de hora de este periodo, cuando el extremo izquierdo, que fue una pesadilla para la zaga beratarra, realiza una buena jugada individual, se mete en el área, Txanke sale de la portería y no puede impedir el pase a un compañero que remacha la jugada a puerta vacía. El gol dio más tranquilidad a los visitantes, que ante el juego que realizaba, le tenía al Gure corriendo por detrás del balón, con el consiguiente desgaste. Mediado este periodo, en una jugada en la que no estuvo acertado el portero y la defensa del Gure, el Touring marcó su segundo gol. Minuto 22, jugada por la banda derecha llegando hasta la línea de fondo, centro raso que llega a tocar Txanke, pero sin despejarlo, no acertando tampoco sus compañeros a sacar el esférico, remachando en el segundo palo a puerta vacía.

El dominio era total del Touring, que tuvo dos nuevas ocasiones en los minutos 29 y 30. En la primera Txanke tiene que salir del área y le arrebata con el pie el esférico a un delantero que se había quedado solo y en la segunda, otra de las llegadas arriba por la derecha, y el pase de la muerte no es rematado por dos jugadores que estaban solos dentro del área. Aldazabal, en el minuto 37, evitó un nuevo gol visitante, al sacar bajo palos una nueva jugada del extremo izquierdo. Dos minutos después, jugada desafortunada para el Gure en un saque de esquina corto, controla un delantero visitante el balón y su disparo flojo y raso, se le escapa de las manos al portero, 0-3.

No se le podía pedir más entrega a los jugadores locales, no estaban afortunados, pero peleaban por el balón. En el minuto 44 llegó el primer disparo a puerta de los de Bera, Esnaola controla el balón dentro del área, al estar rodeado de contrarios, le impiden estos disparar a puerta, por lo que cede atrás a Rubén y el tiro algo cruzado sale fuera por poco. En la siguiente jugada el Gure seguía buscando el gol, pero el centre de Irazoki, que había subido por la banda, salió fuera por el segundo poste.

Se dejaba ver en esta segunda parte la impotencia de los jugadores locales, que anduvieron corriendo todo el rato en busca del balón, no consiguiéndolo porque su rival jugaba mucho.

Alineación: Txanke, Jon, Irazoki, Iñaki, Otaño, Eskudero, Aimar (Bittor m85), Esnaola, Rubén, Mortxi (Oses m29), Moreno (Jere m40) (Aldazabal m82).