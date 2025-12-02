«Solo intento ofrecer lo que a mí me gustaría encontrar» El doneztebarra es conocido por sus propuestas montañeras al detalle en su blog y por sus tracks en WikilocÓscar Elorzar Villanueva Montañero y creador del blog Monteadicción

Su pasión por la montaña desde bien joven le llevó a querer compartir las rutas que iba realizando y para ello creó el blog 'Monteadicción (https://oscarelorza.blogspot.com/) en 2013. En 2014 comenzaba a compartirlas también a través de Wikiloc, la plataforma con millones de usuarios en todo el mundo, donde cuenta con 1.000 seguidores. El doneztebarra Óscar Elorza ofrece no solo información sobre la ruta, también realiza descripciones detalladas y da pinceladas de históricos o culturales. Su convicción es que para hacer una ruta hay que documentarse muy bien.

–Lo primero fue la pasión por la montaña...

–Con 16 años empezamos a ir en el autobús de línea que iba a Pamplona los domingos, a hacer salidas montañeras la cuadrilla. Nos dejaba en el alto de Belate y desde ahí hasta Santesteban. Al principio era en plan mochila, bocadillo, tocino y botella de coca-cola de dos litros (ríe). Pero es algo que te engancha, te vas sintiendo mejor y lo que al principio parecía una expedición, luego es un paseo y quieres más. Recuerdo que la primera vez que subí al Mendaur juré que no volvía. Y ya van para las 200 veces. Te engancha, es una adicción.

–De ahí el título del blog.

–Sí, pero yo siempre digo: no todo el que va al monte es montañero ni todo el que va a cazar es cazador. Te tiene que gustar. Y luego hay algunos que ya... nos pasamos. Yo tengo que ir siempre que puedo.

–¿Cuándo nació esa necesidad de compartirlo?

–La gente me preguntaba por recorridos, por rutas, por dudas... Y pensé que tenía que escribirlo. No había redes, ni los medios de ahora. Solía esperar a los periódicos y a sus secciones de montaña. Uno era Javier Zubieta Barcos. Escrupuloso como él solo, con unas referencias clarísimas, una gozada. Y luego me gustaba mucho, que escribía en El Diario Vasco, Pedro Peña Santiago, que era etnógrafo. Te enganchaba cómo lo contaba: «una fría mañana de invierno cuando la niebla cubría la divisoria de aguas...» y ya estabas dentro de la historia, en el monte. Hay gente que me dice que en el blog escribo demasiado texto, que con el track ya está. Pero es que no toda la gente tiene GPS. Yo escribo para todos y el que quiera, que solo se descargue el track.

–Hay que estudiarlo antes.

–Yo creo que para hacer un recorrido, antes, te lo tienes que estudiar un poco. Meto el enlace al blog, donde están todas las fotos y luego te pone alguno: es que había muchas piedras... ¡Pero si se llama la senda de los cascajos! Lo bueno (y lo malo) que tiene el monte es que puede ir cualquiera. Puedes ir con seis años y con más de ochenta. Hay gente que me sigue a través de redes y que hace las rutas con 84 años.

–Primero fue Monteadicción

–Y paralelo más o menos, Wikiloc. Es lo más básico y lo más sencillo, pero yo recomiendo siempre informarse bien de la ruta. Y que se descarguen los tracks de gente de confianza. Yo grabo un track, lo paso al ordenador y luego lo edito. Porque claro, te puedes equivocar en un cruce y ese tramo hay que borrarlo. O te metes por un sitio complicado y buscas alternativas para facilitar. Voy siempre con la cámara y GPS. Te cuesta un poco más hacer el recorrido porque paras a hacer las fotos.

–Así disfrutas también.

–Mucho. Yo soy de los de antes, de los de la vieja guardia. Cuando voy a hacer una ruta veo si hay un crómlech o un menhir, o una calzada, o animales... Y luego que se está perdiendo el compañerismo, la solidaridad... Me acuerdo bajando el Petrechema una vez. Bajaban dos delante de mí, el primero, con esquís, tuvo una caída tonta. El segundo ni paró. Le pregunté a ver si se había hecho daño y me dijo: «no, no sigue». Estaba sentado en el suelo. Le dije que probara a levantarse. Se había roto la rodilla y tuvimos que llamar al helicóptero. Eso te pasa a las cuatro de la tarde en invierno, eres el último que pasa y ahí te quedas...

–¿Y redes?

–Instagram hace poco, pero eso es para jóvenes. Facebook sí, dicen que es más para los de nuestra edad (ríe). Al final enlazo todo. Intento ofrecer lo que me gustaría encontrar.

–¿Eso de accesible es relativo?

–Mira, Wikiloc te pide valorar la dificultad técnica, no el esfuerzo físico.

–¿Monte favorito?

–Llevo más de 2.100 montes hechos y bonito, bonito, a mí me encanta San Donato. El perfil que tiene cuando vienes de Alsasua para aquí... La subida por la brecha no la recomiendo a todos. La catalogaría de moderada y es espectacular.

–¿En la comarca?

–Las vistas de Larun, pero claro, hay un tren que sube, así que te puedes encontrar la cima... Otra cosa es ir a partir de noviembre, cuando para el tren, un día despejado, limpio. Es increíble. Y el Mendaur, por ser de aquí, es especial. No sé cuántas he colgado, ya intento subirlo por diferentes sitios. Hay una bajada, con un tramo de pared que llega a una cueva, Zaraineko arpea. No es difícil, pero tiene que ser con terreno seco y hay que tener cuidado.

–¿La que tiene más visitas?

–En Wikiloc, El Perdiguero y la cresta de Literola, que son siete tres miles. La gente al final tira para el Pirineo. No se empieza por casa, la gente busca altura. A mí me gusta cualquier tipo de monte.