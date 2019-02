Más de 600 solicitudes en los programas EmanZipa y DaVid Dos demandas han llegado desde Bera. / A. D. C. Entre las 517 peticiones registradas en EmanZipa, más del 62% están suscritas por mujeres A. D. C. Viernes, 15 febrero 2019, 00:19

Transcurrido mes y medio desde la entrada en vigor de la Ley sobre el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda en Navarra, el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha hecho balance del funcionamiento de los programas EmanZipa, o modalidad joven para la ayuda a la emancipación, y DaVid, dirigido a familias con insuficiencia económica para acceder a una vivienda digna.

Ayer, Laparra presentaba una nueva campaña de EmanZipa, con el lema 'Para todo hay una primera vez. Los principios son difíciles', con el objetivo de dar prestaciones económicas a jóvenes para facilitar y fomentar la emancipación. Esta campaña ha sido ideada por Funtsak Branding, y cuenta con un presupuesto de algo más de 40.000 euros.

Laparra calificaba de «éxito» los primeros días de puesta en funcionamiento de los programas EmanZipa y DaVid, con 601 solicitudes presentadas, 556 en el caso del primero, y 45 en el caso del segundo, de las cuales ya se han aprobado 338. Las peticiones no requieren de la aportación de ningún tipo de documentación, y pueden realizarse de forma telemática en menos de seis minutos desde cualquier punto de la geografía navarra, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Entre las 517 solicitudes válidas en EmanZipa, 322, un 62%, están suscritas por mujeres, y ello pese a tener ingresos algo inferiores a los hombres: 12.567 euros frente a los 13.726 euros de los hombres. Asimismo, por tramos de ingresos, el grueso de los solicitantes se encuentra entre 9.000 y 18.000 euros. En total se han aportado datos de alquileres de 63 localidades navarras, el 54,16% de ellos en Pamplona y la renta promedio de los contratos de alquiler es de 500 euros.

En la comarca

En la comarca de Baztan-Bidasoa se han aprobado ayudas a dos alquileres en Bera (440 euros), otros dos en Doneztebe (4 20), uno en Elizondo (350) y un último en Irurita (350 euros).

Los requisitos comunes que se piden para apuntarse a los programas EmanZipa y DaVid son disponer de ingresos mínimos de 3.000 euros, estar empadronado en Navarra, no ser titular de vivienda ni haber transmitido alguna vivienda en los últimos cinco años; no ser titular de vivienda, no tener parentesco con la parte arrendadora, tener una renta máxima de la vivienda de 650 euros mensuales, y renovar de forma anual la deducción, a conceder en función de seguir cumpliendo o no los requisitos.