El Servicio Navarro de Empleo extiende la atención con cita previa El SNE, ahora con cita previa en Doneztebe. / A.D.C. Desde este jueves atiende también en las oficinas situadas en Doneztebe A.D.C. MALERREKA. Sábado, 22 junio 2019, 01:07

Desde este jueves 20 de junio, el Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare (SNE-NL) va a atender con cita previa en las agencias de Aoiz / Agoitz, Altsasu / Alsasua, Estella-Lizarra, Lodosa y Doneztebe / Santesteban. Las personas interesadas en recibir servicios de información y asesoramiento en materia de empleo podrán reservar día y hora por internet, en empleocitaprevia.navarra.es, o llamando a su oficina.

El SNE-NL extiende a estas cinco agencias el sistema que ya se implantó en Pamplona / Iruña y la comarca el pasado mes de noviembre. El proceso de ordenación de la atención finalizará en el último trimestre del año, momento en el que se sumarán las agencias de Tudela y Tafalla.

Como norma general, será necesaria la cita previa para los siguientes servicios: inscripción como demandante de empleo y actualizaciones de datos, activación de la demanda de empleo, información y asesoramiento (formación, acreditación de competencias, etc), orientación profesional o garantía juvenil (jóvenes menores de 30 años que ni trabajan ni estudian). No hace falta reservar cita para la renovación de la demanda de empleo. El horario para este trámite es de 8.30 a 11.30 horas, dado que la renovación se puede realizar de manera no presencial. La cita previa es una de las medidas del modelo de atención personalizada que ha implantado el SNE-NL. Al ordenar la atención a la ciudadanía, evita esperas, da seguridad en los horarios de atención y el personal técnico puede acceder con anterioridad al historial profesional de la persona que acude. Indirectamente, este sistema ha derivado en una mejor organización interna de las agencias: atención según niveles (atención de entrada, primaria o especializada), reparto de las cargas de trabajo, o regulación de flujos ante necesidades internas: vacaciones, formación, coordinación interna o con otros departamentos y entidades, mejora de protocolos de intervención, etc.