El 6 de septiembre se celebrará la primera función de Gure Zirkua en Donezteba

A. M.

Doneztebe.

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

Gure Zirkua llegará a Doneztebe en septiembre. El circo euskaldun impulsado por Iker Galartza ofrecerá diez funciones en el campo de fútbol de la escuela de Doneztebe. La primera de ellas será el 6 de septiembre a las 18.00 horas. El 7 de septiembre, por su parte, los artistas circenses ofrecerán dos pases: a las 12.00 y a las 17.00. Durante la segunda semana de septiembre, las funciones serán el viernes 12 a las 19.00 horas, el sábado 13 a las 12.00 y a las 18.00 horas y el domingo 14 a las 17.00 horas. Por último, el viernes 19 los artistas actuarán a las 12.00 y el sábado 20, a las 12.00 y a las 17.00. El domingo los artistas de Gure Zirkua guardarán la carpa y se irán a otro rincón de Euskal Herria.

Las entradas para las actuaciones ya se pueden adquirir en la web gurezirkua.eus. Además de la venta online, también se podrán comprar en taquilla antes del inicio de la función.

Desde Gure Zirkua invitan a todos los vecinos de Doneztebe y las localdiades cercanas a que se acerquen a su gran carpa en la que «disfrutaremos de lo que no se puede creer en nuestro Circo y nos sorprenderemos con el equilibrio, la fuerza, el riesgo, la habilidad y la alegría que conformarán el ambiente interior de la carpa. Todos los sentimientos y sensaciones que confluyen en la armonía forman una sinfonía única y compartida; el circo es capaz de arrancar sonrisas insoportables, de crear escalofríos que agiten todo el cuerpo y, en definitiva, de provocar la felicidad que nos permite celebrar la vida».

