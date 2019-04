Este fin de semana se disputa la quinta jornada del campeonato de Laxoa El The Moment y el Olari lideran las clasificaciones de los dos grupos. La clasificación la lidera de momento el Doneztebe The Moment con 8 puntos TELLETXEA DONEZTEBE. Viernes, 26 abril 2019, 00:13

Irurita Miguelene ha sido el único equipo que ha conseguido vencer fuera de su plaza dentro de la tercera jornada, y lo hizo además en su visita al actual campeón, Doneztebe The Moment, al que derrotó por 9 juegos a 5. Los resultados han sido bastante claros en los cuatro encuentros de la tercera jornada, en la que los vencedores se han llevado los tres puntos, mientras que los perdedores no consiguieron puntuar, al no lograr los 6 juegos mínimos para conseguir un punto. En el grupo A, triunfo por 9-3 de Doneztebe Apezteguia en el derbi frente a Titi y derrota del The Moment 5-9 ante Irurita Miguelene. En el grupo B, victorias locales de Oitz Kokotxea contra Doneztebe Avia (9-3) e Irurita Olari frente a Arraioz Sagardia (9-4).

En la cuarta jornada, victoria por la mínima, 9-8, en el derbi entre el Doneztebe The Moment y el Doneztebe Mikelo dentro del grupo A, mientras que los encuentros del B los solventaron con claridad los equipos del Doneztebe Zarbonet y Doneztebe Avia, los primeros vencieron por 9 juegos a 3 a Oiz Kokoetxea, mientras que el Avia dejó en dos al Arraioz Sagardia.

Agenda de encuentros

La clasificación en el grupo A está encabezada por Doneztebe The Moment con 8 puntos de cuatro partidos jugados, Irurita Miguelene ha ganado los dos partidos jugados, 6 puntos, Doneztebe Apezteguia tiene los mismos puntos pero con 4 partidos jugados, Arraioz Zubiondo y Doneztebe Mikelo suman dos puntos de dos partidos jugados y los debutantes del Doneztebe Titi están sin puntuar con dos partidos disputados. En el B, Irurita Olari está con 8 puntos de tres partidos jugados, Oiz Kokoetxea suma 6 en 4 partidos, Doneztebe Zarbonet tiene 5 de tres encuentros, Doneztebe Avia con 3 partidos suma 4 puntos y Arraioz Sagardia, que ha perdido los tres partidos jugados, tiene un punto.

Este fin de semana se juegan los siguientes partidos dentro del grupo A, Doneztebte The Moment - Doneztebe Titi (sábado 16h), Doneztebe Mikelo - Arraioz Zubiondo (18h) e Irurita Miguelene - Doneztebe Apezteguia (domingo 17h). En el B, Arraioz Sagardia - Doneztebe Zarbonet (sábado 17h) e Irurita Olari - Doneztebe Avia (domingo 11.30), descansa Oiz Kokoetxea.