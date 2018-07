Este fin de semana comienza el campeonato infantil y juvenil de guante laxoa Oiz, campeón juvenil el pasado año, compite con el mismo equipo. Participarán cuatro equipos en la categoría juvenil y ocho en infantil TELLETXEA BAZTAN BIDASOA. Martes, 17 julio 2018, 09:42

Con la participación de cuatro equipos en la categoría juvenil y ocho en infantil, este fin de semana comienza el Campeonato de Guante que organiza Laxoa Elkartea. Los integrantes juveniles son, Doneztebe A (Aimar Jabalera - Iñigo Belarra - Oier Aldabe - Mikel Tajadura), Doneztebe B (Unai San Miguel - Joseba Bengotxea - Aimar Sarratea - Unai Ilarregi), Irurita (Pablo Dorregaray - Unai Alemán - Asier Mariezkurrena - Iker Alemán) y Oiz (Ioritz Zelaieta - Aimar Saldias - Zorion Zelaieta - Jon Oiartzabal). La primera fase será por el sistema de liga a doble vuelta, clasificándose para la final del 15 de septiembre, a las 5.30 de la tarde en Oiz, los dos primeros. Los partidos de la liga se disputarán a 7 juegos y en la final a 9.

El sábado, a las 6 de la tarde, se jugará la primera jornada con el Doneztebe A - Doneztebe B e Irurita - Oiz. La segunda jornada, día 28, a las 18.00 horas, con el Doneztebe A - Irurita y Oiz - Doneztebe B, mientras que la tercera se disputará el 11 de agosto, también a las 6 de la tarde, con el Oiz - Doneztebe A y Doneztebe B - Irurita. La segunda vuelta se disputará el 18, 25 y 1 de septiembre.

Campeonato infantil

En el campeonato infantil tomarán parte cuatro equipos de Doneztebe, tres de Irurita y uno de Oiz, estando estos divididos en dos grupos. El primero lo integran Oiz, Doneztebe B, Irurita B y Doneztebe D y el segundo, Doneztebe A, Irurita C, Doneztebe C e Irurita A. El campeonato se disputará por el sistema de liguilla, clasificándose para semifinales los dos primeros de cada grupo. En la liga y semifinales se jugará a 7 juegos y a 9 en la final, que tendrá lugar el 15 de septiembre en Oiz.

Equipos

Los equipos que participarán en el campeonato serán: Doneztebe A (David Mitxeo- Erik Garcia - Eneko Maylin - Ander Ruiz - Patxi Oiarzabal), Doneztebe B (Urko Oiarzabal - Pello Sein - Mikel Juanotena - Eñaut Setoain - Oihan Sarratea), Doneztebe C ( Oier Apezetxea - Markel Jabalera - Jokin Arozena - Julen Pikabea), Doneztebe D (Ekaitz San Martín - Ugaitz Aldabe - Gari San Miguel - Ioritz Iribarren), Irurita A ( Xuban Iturregi - Egoi Iturregi - Imanol Zoko - Ander Lakosta), Irurita B ( Beñat Mariezkurrena - Arturo Iturralde - Unax Eraso - Garai Dendarieta), Irurita C ( Jon Sagaseta - Hodei Aleman - Aritz Vicondo - Julen Urreaga); Oiz ( Xuban Ilarregi - Mikel Mikelarena - Markel Leatxe - Aimar Ariztegi).

Calendario

La primera jornada comenzará el sábado con los siguientes partidos: grupo 1º, Oiz - Doneztebe B (17.00); Doneztebe D - Irurita B (17.00). Grupo 2º, Doneztebe A - Irurita C (16.00), Irurita A - Doneztebe C (17.00)

Día 28, grupo 1º, Doneztebe D - Oiz (17'00) e Irurita B - Doneztebe B (17.00). Segundo, Irurita A - Irurita C (18.00); Doneztebe C - Doneztebe A (16.00)

1 agosto, grupo 1º Doneztebe D - Irurita B (18.00); Oiz - Irurita B (17.00). Segundo, Irurita A - Doneztebe A (18.00); Doneztebe C - Irurita C (17.00). 11 agosto, Doneztebe B - Oiz (16.00); Irurita B - Doneztebe D (18.00); Irurita C - Doneztebe A (17.00) y Doneztebe C - Irurita A (17´00). 18 agosto, Oiz - Doneztebe D (17.00); Doneztebe B - Irurita B (16.00); Irurita C - Irurita A (17.00); Doneztebe A - Doneztebe C (17.00). 25 agosto, sexta y última jornada clasificatoria, Irurita B - Doneztebe D (16.00); Irurita B - Oiz (17.00); Doneztebe A - Irurita A (16.00); Irurita C - Doneztebe C (17.00). Las semifinales serán el 29 de agosto y 1 de septiembre y la final el 15 de septiembre a las 16 horas en la plaza de Oiz.

Festival de pelota en Bera

Aspe ya ha confeccionado el festival de pelota del día 4 en Bera. En el primer partido, dura prueba para el local Iñigo Martinez, con Mendizabal III en los cuadros delanteros, frente a Elordi y Merino II. En el estelar, las dos últimas parejas campeonas, Iribarria - Rezusta (2017) contra Ezkurdia - Zabaleta (2018). Los partidos comenzarán a las 6 de la tarde y serán retransmitidos en indiferido por ETB. La venta anticipada de entradas al precio de 25 euros cancha y 15 rebote, se pueden adquirir en Agara prensa.