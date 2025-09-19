Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Segunda residencia creativa de Truxa Muxa en Elgorriaga

A.D.C.

malerreka.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

Truxa Muxa se consolida como una incubadora creativa, un espacio para repensar la creación digital desde lo rural, fomentar redes profesionales y abordar retos como la despoblación o el cambio climático desde el pensamiento artístico y el diseño de futuros posibles. Y para ello celebra esta segunda residencia en el Balneario de Elgorriaga, espacio para la creatividad en animación y videojuego.

Los proyectos de esta edición, dirigida por Bárbara Gragierena, son una combinación de animación experimental y diseño de videojuegos con enfoque ecológico. Se trata de 'Katú y el bosque', de Samsa Studio; 'Rollin' Punkies' de Silvia Molina, Alberto Andrés y Juan Cermeño; 'Guayota' de Patri Díaz y Marian Zomeño; 'Martina e Guará' de Paula de Abreu y 'The Adventure of Rupee' de Marina Gil Torres.

