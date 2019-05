Santi Uterga (EH Bildu) y Serafín López (Navarra+), cabezas de lista para Doneztebe Serafín López (Navarra Suma) y Santi Uterga (EH Bildu). El ordenamiento del tráfico, los centros de salud y de día, la participación ciudadana y el empleo, entre las prioridades de ambos candidatos A.D.C. DONEZTEBE. Martes, 21 mayo 2019, 00:26

Santi Uterga repite como cabeza de lista por EH Bildu en Doneztebe. El actual alcalde tiene claro que «nos han quedado muchas cosas por hacer y una de ellas, ahora que se ha aprobado el PEAU, es el ordenamiento del tráfico. Nuestra intención es presentar un borrador y trabajar sobre él con todos los vecinos, con colectivos, con comerciantes, para intentar llegar a un consenso. Lo importante son las propuestas que satisfagan a la mayoría».

Serafín López se presenta por Navarra Suma y aclara que «me presento como afiliado de UPN dentro de la coalición», ya que antes se presentó por el PP. Es consciente de que «el tema del aparcamiento ha causado problemas entre los vecinos. Yo me comprometo a estudiar el tema en profundidad y a buscar un consenso con comerciantes y hosteleros, entre otros».

Uterga plantea además un proceso participativo «para entre todos, ver qué posibles usos se le puede dar al centro de salud viejo, ya que probablemente en junio tendrá lugar la inauguración del nuevo». La localidad deberá afrontar además «la construcción del nuevo depósito de agua y de la traída de aguas, la obra se licitará en breve». Y quiere continuar «con las reuniones que se comenzaron a hacer con los jóvenes para ver qué necesidades tienen». En la candidatura hay «personas que repiten, porque nos parece interesante que no se tenga que empezar de cero, como nos tocó a nosotros», y también con vecinos que se estrenan, «porque también son importante el aire fresco y las ideas nuevas».

López cree que una de las prioridades debería ser «finalizar la construcción del centro de día. Es necesario para conciliar, porque no nos olvidamos de nuestros mayores y las residencias de la comarca no dan a basto». También cree que «uno de los principales problemas de la comarca es la falta de empleo. Habría que volver a las negociaciones con Aceralia, porque de los 80.000 m2 que ocupan, 60.000 son terreno urbanizable. Desde Bera hasta Dantxarinea apenas hay opciones laborales. Los jóvenes tienen que desplazarse para trabajar y poco a poco Santesteban se va muriendo». Y hace un llamamiento a los votantes del PSN, partido que en esta ocasión no se presenta en la localidad, «para que no se queden en casa, que me presten sus votos y aunque sé que la alcaldía está muy lejos, yo lo haré lo mejor posible».