Resultado engañoso e injusta derrota del Gure Txokoa Arozena entre dos contrarios despeja el esférico. / FOTOS TELLETXEA Perdió 4-0 en Berio (Donostia) ante el Santo Tomas Lizeoa TELLETXEA BERA. Martes, 29 enero 2019, 00:33

El que lea esto dirá 'algo no está bien', pues un 4-0 y que sea injusta e inmerecida derrota, no parece ir de la mano. Pues sí, el Gure Txokoa dispuso de las mejores ocasiones ante Santo Tomas Lizeoa, de poder ir al descanso con un 0-2 se fue con un 1-0 y de empatar el partido, en la siguiente jugada pasó al 2-0. Nuevamente les faltó una pizca de suerte y de lo que no estuvieron exentos fue de las lesiones, al tener que abandonar el encuentro los dos centrales, Jon Irazoki e Iñaki Otaño.

Los de Bera y los donostiarras salieron tanteándose, con los de casa tocando el balón y buscando los posibles huecos. Cuando todavía no se había cumplido el minuto 3, Irazoki recoge un balón atrás y envía largo a la banda sobre Mikel Aldazabal, éste le coge la espalda al defensa y se interna lanzando un fuerte disparo cruzado que pasa rozando el poste y al que no llega a remachar Rubén por milímetros. En el minuto 6, los locales cometen una falta en un ataque visitante por el lado derecho, la sacan y el remate de cabeza sale lamiendo el poste.

Había igualdad en el juego siendo los de Escagues los que más acosaban la puerta contraria. La mejor ocasión del partido estuvo de lado del Gure. Minuto 20, Mikel Moreno controla con el pie un balón aéreo dentro del área y lo deja sobre Rubén que con toda la portería para él remata mal y envía fuera.

La primera aproximación con peligro de los locales llegaba en el minuto 24 a la salida de un córner. La zaga beratarra despeja el esférico y lo saca de su área, el rechace lo recoge un jugador de casa que dispara raso a puerta y Txanke en buena intervención mete la punta de los dedos y lo envía a saque de esquina.

El Gure estaba jugando bien y sin pasar dificultades, viendo que era más fácil que entrara en la portería de los locales que en la de ellos. En el minuto 32, cuando Moreno se quedaba solo ante el portero, el linier levanta el banderín señalando un fuera de juego, jugada que no dejó satisfechos a los visitantes, en la que el árbitro les indicó que lo señalaba a instancia del línea. Poco después, Irazoki quedó lesionado y pidió el cambio, en un balón que disputó con el delantero centro, luego autor de tres goles. En una jugada calcada y con los mismos protagonistas, el defensor del Gure controla junto a la línea de fondo dejándola que saliera fuera, pero el delantero mete finalmente el pie y el esférico da en el de Bera y sale a córner. Jugada desafortunada para los visitantes y que a la conclusión servía para que marcaran el primer gol los de casa. El balón que finalizaba en córner, minuto 42, lo sacan, el Gure defiende mal y un contrario solo, sin ninguna oposición, conecta un formidable remate de cabeza cruzado que entra por toda la escuadra. Si no fuera por esta desgraciada jugada, con Irazoki más que renqueante, que estando normal no se habría producido, mientras Otaño hacía ejercicios de calentamiento, se habrían ido al descanso con el empate inicial, cuando bien el marcador podía reflejar el 0-2. No fue así y concluyó la primera parte con el 1-0.

Lesion de Otaño y poste

Antes de que finalizara la primera parte, Otaño ocupó el puesto del lesionado Irazoki, y antes del cuarto de hora de la reanudación, minuto 13, en un balón que lo disputa el jugador irundarra con su compañero Julen y un contrario, se lesionó en la rodilla Otaño. Aunque después de ser atendido continuó sobre el terreno de juego, no estaba en sus debidas condiciones y en algunos lances, como en el tercer gol, se notó y antes de que finalizara el partido dejó a su equipo con uno menos al abandonar el terreno de juego.

El juego estaba siendo bastante parejo al del primer tiempo y en el minuto 15 el Gure pudo empatar, pero la suerte les volvió a esquivar. Moreno roba un balón en el centro del campo y viendo la posición adelantada del portero envía un potente disparo a puerta y el esférico dio en la cepa del poste. De lo que pudo ser el empate a uno, en la siguiente jugada el balón llega al área visitante, Iker no defiende bien y el delantero se queda solo ante Txanke, a quien bate y pone un engañoso 2-0.

A pesar de haberle hecho daño estas dos jugadas a los de Bera, éstos siguieron con su juego y en el minuto 28 Julen Errandonea estuvo a punto de acortar distancias a la salida de un córner, pero su remate de cabeza salió fuera por poco. El Santo Tomas Lizeoa sentenció el partido en el minuto 33, en un balón al hueco entre Iker y el renqueante Otaño, entrando el delantero para quedarse frente al meta visitante y hacer el 3-0.

Cuatro minutos más tarde, el Gure marcó, pero el gol no subió al marcador, al señalar el colegiado unas manos previas dentro del área. Ya en tiempo de descuento, minuto 49, que luego resultaría la última jugada del partido y con el Gure jugando con diez, los donostiarras marcaron el 4-0 en jugada similar al tercero. Se sacó del centro y el colegiado dio por finalizado el partido.

Esta claro que en fútbol son los goles lo que valen y hoy no están acertados los del Gure, que perdonan arriba y son más generosos atrás. Los de Bera hicieron méritos para haber sumado cuanto menos un punto. Ahora tienen dos partidos en casa que pueden ser vitales de cara a mantener la categoría. Lo primero que tienen que hacer es recuperar a los lesionados, cosa difícil. El domingo, 5 de la tarde, recibe al Dunboa y en la siguiente jornada, también en Matzada, al Orioko, rival directo. El equipo agradecería también si recibiera el aliento de los beratarras.

Alineación: Txanke, Iker, Arozena, Irazoki (Otaño m44), Jon, Eskudero, Iñigo Aldazabal (Esnaola m65), Julen (Bittor m82), Rubén, Moreno (Amantegi m80), Mikel Aldazabal (Jere m82).