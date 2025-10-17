Recital musicalizado esta tarde en Bera con Manttalingo alaba

A. D. C. bortziriak. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Hoy a partir de las 19.00 horas se podrá ver en la Casa de Cultura de Bera el recital musicalizado 'Manttalingo alaba' basado en el libro de poemas de Mikel Etxaburu. Con esta obra de poesía, editada por Pamiela en 2024, Etxaburu consiguió el Premio de Poesía 'Ernestina de Champourcin', otorgado por la Diputación de Álava.

La entrada es gratuita, hasta llenar aforo y participan Mikel Etxaburu, Nerea Zuloaga, Irina Alvarez y Jon Gardoki.

Manttalingo alaba es un recital musicalizado, con acordeón, violín y voz, basado en el libro de poesía de Mikel Etxaburu, para recordar y reivindicar a las más de 4.000 mujeres que estuvieron encerradas en la cárcel de Saturraran.

Hoy en día mucha gente va en autocaravanas a pasar el fin de semana allí, a la playa...; antes, en cambio, había una cárcel. Fue inaugurada en 1948, antes había sido un balneario, pero se convirtió en un espacio dedicado a la represión.