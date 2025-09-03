Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los usuarios deben resolver diferentes enigmas recorriendo las calles de la localidad.

Baztan Bortziriak

Proponen una gincana por la ruta de los contrabandistas para descubrir Etxalar

Se trata de una ruta autoguiada, a la que se accede mediante un cógigo QR, y que permite conocer diferentes lugares a través del juego

A. Urbieta

Baztan-Bidasoa.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:09

Etxalar ha preparado una nueva propuesta para que vecinos y visitantes descubran cada rincón y cultura local a través de una experiencia única: una ... gincana turística digital, siguiendo el camino de los contrabandistas. Gracias a la colaboración de la empresa www.gymkanaturistica.com, Etxalar se convierte en el tablero de una actividad cultural e innovadora que permite conocer el lugar de una forma dinámica, divertida y educativa.

