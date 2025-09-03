Proponen una gincana por la ruta de los contrabandistas para descubrir Etxalar

Etxalar ha preparado una nueva propuesta para que vecinos y visitantes descubran cada rincón y cultura local a través de una experiencia única: una ... gincana turística digital, siguiendo el camino de los contrabandistas. Gracias a la colaboración de la empresa www.gymkanaturistica.com, Etxalar se convierte en el tablero de una actividad cultural e innovadora que permite conocer el lugar de una forma dinámica, divertida y educativa.

Se trata de una ruta autoguiada que permite conocer diferentes puntos del lugar a través del juego. Utilizando el smartphone como guía, los usuarios resuelven diferentes enigmas recorriendo las calles a través de una historia única y auténtica de lugar.

«La gimcana ha sido diseñada para dar a conocer la historia y la cultura del lugar a todos los públicos. Familias, amigos y grupos escolares pueden disfrutar de la ruta en cualquier momento, ya que está disponible 24 horas al día, 365 días al año. Solo requiere ganas de explorar y aprender», explican sus impulsores.

Para hacer la ruta sólo necesitas un dispositivo móvil y estar presente en Etxalar. No es necesario descargarse ninguna aplicación, ni registrarse. Tan solo acceder al siguiente enlace o escanear el QR que está situado en la oficina de turismo.

Este recorrido es una oportunidad perfecta para conocer Etxalar desde otra perspectiva mientras se cuenta una bonita historia: «Años de la posguerra. El país sufre hambre y miseria, pero los vecinos de Etxalar han encontrado un medio de subsistencia: el contrabando. La frontera con Francia se encuentra cerca y, por las noches, los contrabandistas se deslizan como sombras por los caminos secretos de la montaña... ¡Pero es un trabajo peligroso! ¿Seréis capaces de recorrer la ruta de los contrabandistas?»

Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria y Turismo.