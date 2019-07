Todo preparado para la celebración del Baztandarren el domingo día 21 Miembros de Baztandarren Biltzarra, con el cartel ganador. La asociación de voluntariado Bidelagun será la encargada de abrir el desfile ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN. Jueves, 11 julio 2019, 00:23

Baztandarren Biltzarra Elkartea ultima estas semanas los preparativos de la fiesta de unión de todos los vecinos del Valle de Baztan, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de julio en Elizondo.

Como todos los años en el programa destaca la celebración del desfile de carrozas a partir de las 11.00 horas al que acudirán miles de personas para ver las propuestas de los vecinos de los 15 pueblos que componen el Valle y la comida popular, que se celebrará a partir de las 14.00 horas. La venta de entradas anticipadas se llevará a cabo el próximo miércoles 17 en la sede de Baztandarren Biltzarra Elkartea, en Elizondo, a partir de las 10.00 horas. Además, el mismo día 21 también se podrán adquirir en la txozna del Baztandarren, en la Plaza de Elizondo.

El cartel anunciador de este año ha sido diseñado por la elizondarra Karmele Gomez, que tiene sinestesia y la ha utilizado para expresar gráficamente el irrintzi de la también Josune Galarregi, como símbolo de la fiesta que une a los pueblos de Baztan. El irrintzi está rodeado por los 15 pueblos.

La sinestesia es, según su origen etimológico «sensaciones mezcladas», sentidos mezclados.Los sinestésicos experimentan una mezcla en sus sentidos, de forma que pueden, por ejemplo, ver sonidos u oler colores, esto no lo hacen de forma aleatoria y suelen estar asociados dos o más sentidos. Hay personas que ven colores al oír determinados sonidos, otros saborean involuntariamente los colores, los hay que son capaces de ver formas geométricas de modo involuntario... En su blog, sinestesia.eus, Karmele explica que «hasta el año 2007 pensaba que todas las personas veían colores flotando en cualquier parte. También pensaba... que los utilizaban para pensar. Era un jueves lluvioso cuando supe que eso no os ocurría a la mayoría: no «veíais» lo que os rodeaba de la misma manera que yo».

Por otra parte ya están a la venta los boletos de la tómbola del Baztandarren, y que sirven para sufregar la fiesta, en la mayoría de establecimientos de la zona.

Bidelagun

La Asociación de voluntariado Bidelagun será la encargada de abrir este año el desfile del Baztnadarren Biltzarra. Bidelagun cumple en este 2019, 20 años de vida durante los que bajo el lema, 'Otro mundo es posible', ha desarrollado una intensa labor en distintos ámbitos del voluntariado, gracias a un centenar de voluntarios. Como todos los años no faltarán gurpos de músicos y de dantzaris, que actuarán en el desfile entre las carrozas.

Este año como novedad, también acudirán de San Francisco Basque Culture Center, Chino Basque Club, Kern County Basque Club (Bakersfield), Iparreko Ibarra Basque Club (Rocklin) y Fresno Basque Club. Será un grupo de 50 músicos y dantzaris los que actuarán, de esas Euskal Etxeak.

Un año más desde la asociación se apuesta por los productos de la comarca para la comida, que tendrá un precio de 23 euros. Este año también se utilizarán vasos reutilizables, en un intento por reducir los residuos que se originan en la jornada. Y además de los baños químicos, se utilizará una «bola de hierba, como lugar donde poder orinar», explican.

Baztandarren Biltzarra vuelve a recordar que «es una fiesta para todos y no se tolerarán las agresiones sexistas y si existe alguna, se pondrá en marcha inmediatamente el protocolo contra ellas».

También explican desde la asociación que «no se promoverá una mutildantza excluyente, tras el desfile, la mutildantza de la Plaza será para que todo el que lo desee pueda bailar, chicas o chicos».