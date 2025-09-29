Premios al trabajo con el mejor ganado vacuno pirenaico en Elizondo

Satisfacción por el trabajo bien hecho no solo este fin de semana, sino durante muchos años con el ganado vacuno pirenaico. Es la sensación de organizadores y participantes en la XXXVI edición del Concurso Subasta Nacional celebrado en Elizondo. Con una plaza del mercado abarrotada, sobre todo el domingo por la mañana, con unas 200 cabezas de vacuno, de las que 170 se presentaban al concurso.

En la jornada del domingo se degustaba 'Ternera de Navarra', se celebraba la subasta de ganado y se hacía entrega de los premios del concurso.

Todos los premios

En hembras, novillas de 8 a 12 meses el ganador ha sido Juan Antonio Ustarroz (Senosiain), segundos Arbaiza Anaiek (Orozko), tercero Aitor Arana (Arrasate), cuartos CArlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce) y quinto, Jon Koldo Bikandi (Iurreta). De 12 a 18 meses, el primer premio era para Aitor Arana (Arrasate), segundo Iosu Ostiz (Olague), tercero Arbariza Anaiak (Orozko), cuarto Javier Iraizoz (Azoz) y quinto Jon Koldo Bikandi (Iurreta).

De 18 a 24 meses, primero era Arbaiza Anaiak (Orozko), segundo Carlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce), tercero Aitor Arana (Arrasate), cuarto Jon Koldo Bikandi (Iurreta) y quinto, Juan Antonio Ustarroz (Senosiain). En hembras de 2 a 3 años, era primero Javier Iraizoz (Azoz), segundo Jon Koldo Bikandi (Iurreta), tercero Arbaiza Anaiak (Orozko), cuarto Iosu OStiz (Olague) y quinto, Dolaetxe Elkartea (Oñati).

En vacas de 3 a 4 años, primero era Jon Koldo Bikandi (Iurreta), segundo Arbaiza anaiak (Orozko), tercero Angel Michelena (Irurita), cuarto Iosu Ostiz (Olague), quinto Juan Antonio Ustarroz (Senosiain) y el premio a reproductivo era para Urko Pagoaga (Markina-Xemein).

De 4 a 6 años, el primero era para Iosu Ostiz (Olague), segundo Juan Antonio Ustarroz (Senosiain), tercero Carlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce), cuarto Aitor Arana (Arrasate) y quinto Arbaiza Anaiak (Orozko), mientras que el premio a reproductivo era para Iñaki Alkorta (Apeitia).

De 6 a 8 años, el primero era para Jon Koldo Bikandi (Iurreta), segundo para Aitor Arana (Arrasate), tercero para Arbaiza Anaiak (Orozko), cuarto para Iosu Ostiz (Olague) y quinto para Juan Jose Iñarrea (Erratzu), mientras que el reproductivo era para Iñaki Alkorta (Azpeitia).

De 8 a 12 años, el primer premio era para Juan José Iñarrea (Erratzu), segundo para Aitor Arana (Arrasate), tercero para Jon Koldo Bikandi (Iurreta), cuarto para Iosu Ostiz (Olague) y quinto para Urko Pagoaga (Markina-Xemein), el reproductivo iba para Javier Iraizoz (Azoz).

En vacas mayores de 12 años, el primero era para Juan Antonio Ustarroz (Senosiain), el segundo para Jon Koldo Bikandi (Iurreta), tercero para Iosu Ositz (Olague), cuarto para Mª Isabel Laurnaga (Arraioz) y quinto para Arbaiza Anaiak (Orozko), mientras que el reproductivo era para Carlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce).

En machos de hasta 12 meses el ganador era Jon Koldo Bikandi (Iurreta), segundo Javier Iraizoz (Azoz), tercero Arbaiza Anaiak (Orozko), cuarto Carlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce) y quinto Juan Jose Iñarrea (Erratzu).

De 12 a 24 meses, primero era Arbaiza Anaiak (Orozko), segundo Jon Koldo Bikandi (Iurreta), tercera Mª Isabel Laurnaga (Arraioz), cuarto Iosu Ostiz (Olague) y quinto Jose Ramón Escalona (Orozko).

En toros de 2 a 4 años, primero era Ángel Mitxelena (Irurita), segundo Jon Koldo Bikandi (Irureta), tercero Juan Antonio Ustarroz (Senosiain), cuarto Aitor Arana (Arrasate) y quinto Juan Jose Iñarrea (Erratzu).

Por último, en machos mayores de 4 años se daban dos premios, el primero para Javier Iraizoz (Azoz) y el segundo, para Mª Isabel Laurnaga (Arraioz).

Premios especiales

En cuanto a los premios especiales de 90 euros y trofeo, eran para la mejor cabeza, un ejemplar de Jon Koldo Bikandi (Iurreta); el mejor macho procedente de I.A (Inseminación Artificial), Aitor Arana (Arrasate); hembra procedente de I.A., Iñaki Alkorta (Azpeitia); macho con mejores índices genéticos, Arbaiza Anaiak (Orozko); hembra con mejores índices genéticos, Ion Peio Francisconea (Luzaide/Valcarlos); premio a la utilización de I.A (Navarra), SC Iñiguez García de Eulate (Zudaire); premio a la fertilidad de explotación (Navarra), Aritz Girones (Salinas de Oro).

El premio al mejor macho de Baztan fue para un ejemplar de Ángel Michelena (Irurita) y el de la mejor hembra de Baztan, para otro ejemplar de Juan José Iñarrea (Erratzu).

Finalmente los premios especiales 'Ternera de Navarra' fueron para Roberto Armendariz, de Azanza y para SAT Azanza, de Burguete, respectivamente.