Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Foto de familia de premiados, autoridades y organizadores.

Baztan Bortziriak

Premios al trabajo con el mejor ganado vacuno pirenaico en Elizondo

Jon Koldo Bikandi, de Iurreta, consiguió tres primeros premios, mientras los mejores ejemplares de Baztan fueron los de Ángel Michelena (Irurita) y Juan José Iñarrea (Erratzu)

A.D.C.

baztan.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

Satisfacción por el trabajo bien hecho no solo este fin de semana, sino durante muchos años con el ganado vacuno pirenaico. Es la sensación de organizadores y participantes en la XXXVI edición del Concurso Subasta Nacional celebrado en Elizondo. Con una plaza del mercado abarrotada, sobre todo el domingo por la mañana, con unas 200 cabezas de vacuno, de las que 170 se presentaban al concurso.

En la jornada del domingo se degustaba 'Ternera de Navarra', se celebraba la subasta de ganado y se hacía entrega de los premios del concurso.

Todos los premios

En hembras, novillas de 8 a 12 meses el ganador ha sido Juan Antonio Ustarroz (Senosiain), segundos Arbaiza Anaiek (Orozko), tercero Aitor Arana (Arrasate), cuartos CArlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce) y quinto, Jon Koldo Bikandi (Iurreta). De 12 a 18 meses, el primer premio era para Aitor Arana (Arrasate), segundo Iosu Ostiz (Olague), tercero Arbariza Anaiak (Orozko), cuarto Javier Iraizoz (Azoz) y quinto Jon Koldo Bikandi (Iurreta).

De 18 a 24 meses, primero era Arbaiza Anaiak (Orozko), segundo Carlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce), tercero Aitor Arana (Arrasate), cuarto Jon Koldo Bikandi (Iurreta) y quinto, Juan Antonio Ustarroz (Senosiain). En hembras de 2 a 3 años, era primero Javier Iraizoz (Azoz), segundo Jon Koldo Bikandi (Iurreta), tercero Arbaiza Anaiak (Orozko), cuarto Iosu OStiz (Olague) y quinto, Dolaetxe Elkartea (Oñati).

En vacas de 3 a 4 años, primero era Jon Koldo Bikandi (Iurreta), segundo Arbaiza anaiak (Orozko), tercero Angel Michelena (Irurita), cuarto Iosu Ostiz (Olague), quinto Juan Antonio Ustarroz (Senosiain) y el premio a reproductivo era para Urko Pagoaga (Markina-Xemein).

De 4 a 6 años, el primero era para Iosu Ostiz (Olague), segundo Juan Antonio Ustarroz (Senosiain), tercero Carlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce), cuarto Aitor Arana (Arrasate) y quinto Arbaiza Anaiak (Orozko), mientras que el premio a reproductivo era para Iñaki Alkorta (Apeitia).

De 6 a 8 años, el primero era para Jon Koldo Bikandi (Iurreta), segundo para Aitor Arana (Arrasate), tercero para Arbaiza Anaiak (Orozko), cuarto para Iosu Ostiz (Olague) y quinto para Juan Jose Iñarrea (Erratzu), mientras que el reproductivo era para Iñaki Alkorta (Azpeitia).

De 8 a 12 años, el primer premio era para Juan José Iñarrea (Erratzu), segundo para Aitor Arana (Arrasate), tercero para Jon Koldo Bikandi (Iurreta), cuarto para Iosu Ostiz (Olague) y quinto para Urko Pagoaga (Markina-Xemein), el reproductivo iba para Javier Iraizoz (Azoz).

En vacas mayores de 12 años, el primero era para Juan Antonio Ustarroz (Senosiain), el segundo para Jon Koldo Bikandi (Iurreta), tercero para Iosu Ositz (Olague), cuarto para Mª Isabel Laurnaga (Arraioz) y quinto para Arbaiza Anaiak (Orozko), mientras que el reproductivo era para Carlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce).

En machos de hasta 12 meses el ganador era Jon Koldo Bikandi (Iurreta), segundo Javier Iraizoz (Azoz), tercero Arbaiza Anaiak (Orozko), cuarto Carlos y Laura Oroz (Villanueva de Arce) y quinto Juan Jose Iñarrea (Erratzu).

De 12 a 24 meses, primero era Arbaiza Anaiak (Orozko), segundo Jon Koldo Bikandi (Iurreta), tercera Mª Isabel Laurnaga (Arraioz), cuarto Iosu Ostiz (Olague) y quinto Jose Ramón Escalona (Orozko).

En toros de 2 a 4 años, primero era Ángel Mitxelena (Irurita), segundo Jon Koldo Bikandi (Irureta), tercero Juan Antonio Ustarroz (Senosiain), cuarto Aitor Arana (Arrasate) y quinto Juan Jose Iñarrea (Erratzu).

Por último, en machos mayores de 4 años se daban dos premios, el primero para Javier Iraizoz (Azoz) y el segundo, para Mª Isabel Laurnaga (Arraioz).

Premios especiales

En cuanto a los premios especiales de 90 euros y trofeo, eran para la mejor cabeza, un ejemplar de Jon Koldo Bikandi (Iurreta); el mejor macho procedente de I.A (Inseminación Artificial), Aitor Arana (Arrasate); hembra procedente de I.A., Iñaki Alkorta (Azpeitia); macho con mejores índices genéticos, Arbaiza Anaiak (Orozko); hembra con mejores índices genéticos, Ion Peio Francisconea (Luzaide/Valcarlos); premio a la utilización de I.A (Navarra), SC Iñiguez García de Eulate (Zudaire); premio a la fertilidad de explotación (Navarra), Aritz Girones (Salinas de Oro).

El premio al mejor macho de Baztan fue para un ejemplar de Ángel Michelena (Irurita) y el de la mejor hembra de Baztan, para otro ejemplar de Juan José Iñarrea (Erratzu).

Finalmente los premios especiales 'Ternera de Navarra' fueron para Roberto Armendariz, de Azanza y para SAT Azanza, de Burguete, respectivamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Premios al trabajo con el mejor ganado vacuno pirenaico en Elizondo

Premios al trabajo con el mejor ganado vacuno pirenaico en Elizondo