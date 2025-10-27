Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Premiados Jorge Azkarraga por su queso y Joxe Irastorza, por su sidra

A. D. C.

bortziriak.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23

Comenta

El Lurraren Eguna entregó el domingo por la tarde los premios de los concursos de quesos y sidra de Bortziriak.

En el concurso de quesos, el primer premio fue para Jorge Azkarraga, del caserío Ursua de Etxalar, que recibió los 250 euros y el kaiku del alcalde de Bera, Aitor Elexpuru. El segundo premio fue para Bernat Errandonea, de Alkebera de Bera. Consiguió 24 votos y le entregó los 150 euros y el kaiku Jaione Dozagarat, presidenta de la asociación Gure Txokoa. El tercer premio también se quedó en Bera. Con 17 votos, José Mari Irazoki, de Atalaborda, se llevó los 75 euros que le entregó la concejala de cultura Lupe Mendigutxia le entregó el premio de 75 euros. En total se presentaron 15 quesos al concurso, 6 de Bera, 3 de Igantzi, 2 de Lesaka, 2 de Arantza y 2 de Etxalar.

Concurso de sidra

En cuanto al concurso de sidra, el primer premio fue para Joxe Irastorza, de Bera, que se llevó 200 euros y una comida para dos personas en la sidrería Linddurrenborda de Lesaka. El segundo premio fue a parar a Alkaiaga. Los 100 euros y la comida para dos personas en Linddurrenborda fueron para Felipe Matxikote. Txomin Elgorriaga, de Gure Txokoa Elkartea, hizo entrega de los dos premios.

