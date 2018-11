Mal partido entre el Urnieta y el Gure Txokoa Mikel Moreno fue el jugador que más peligro llevó a la portería local. / TELLETXEA Los de Bera perdieron 3-1, encajando los goles en la segunda parte TELLETXEA BERA. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:20

Mal partido el disputado en la tarde del sábado en Urnieta, entre el equipo local y el Gure Txokoa. No hubo un dominador claro del partido y se vio el porqué de la situación de cada uno en la clasificación. El Gure Txokoa salió muy metido en el partido, pero solo le duró diez minutos esa superioridad clara que no supo aprovechar. En el minuto 2, internada de Moreno por banda, tiene una doble ocasión, pero no acierta a meter el balón en la potería. Un minuto después, un disparo de Esnaola es sacado por la defensa en el área. El Urnieta en el minuto 7, en una jugada a la espalda de la defensa beratarra, llevó mucho peligro, pero Irazoki en la línea de gol saca el balón. Esnaola en el minuto 10 estuvo a punto de inaugurar el marcador, saliendo su disparo rozando el poste. Txanke tuvo que intervenir cuando se cumplía el cuarto de hora, en una falta peligrosa.

Mediado el primer tiempo, un centre desde la banda lo cabecea alto Moreno en el segundo palo. Este jugador, en el 24, remata al larguero y posteriormente el balón sale a córner, que provoca dos claras ocasiones que el Gure no aprovecha. El Urnieta, con un juego más directo, buscó las espaldas de los laterales y hacer daño por las bandas, mientras que los de Javier Escagues intentaban jugar más por abajo el balón. La primera parte, en la que no hubo un dominador claro, pero con más peligro por parte del Gure, finalizó con un disparo de Rubén desde la frontal que detuvo el portero.

Los de Bera, sin suerte

Comenzó la segunda parte con una falta peligrosa a favor del Gure en el minuto 8, sacada por Moreno y cuando iba dentro, un compañero saca el tiro fuera. Dos minutos más tarde, llegó la jugada de gol del Urnieta. La suerte no está a favor de los de Bera y sí la mala, como en el caso del 1-0. Internada de los locales por la banda, Irazoki llega a la cobertura, su despeje pega en un contrario y con mucha suerte le queda botando el balón delante y solo tiene que empujar a la portería. Con el gol en contra, el Gure siguió luchando, pero más con el corazón que con la cabeza. Los colegiados siguen sin favorecer a los beratarras. Minuto 25, penalti claro a Alain, que no es señalado. Con el Gure volcado arriba, en el minuto 28, en una contra rápida del Urnieta, el balón finaliza dentro de la portería de Txanke. Mikel Esnaola en el minuto 37, acortó diferencias con un disparo cruzado desde fuera del área. El Gure siguió acechando la portería del Urnieta sin claridad y de nuevo en una contra, minuto 43, los locales sentenciaban el encuentro. Partido malo del Gure, que solo con carácter no pudo ganar.

El sábado, a las 5 de la tarde, duelo de colistas en Matzada, entre el Gure Txokoa y el Mariño.

Alineación: Txanke, Arozena, Bittor (Iker), Otaño (Joel), Irazoki, Oses (Jere), Iñaki, Esnaola, Rubén, Moreno (Ivan), Jon (Alain).