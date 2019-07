Once equipos toman parte hoy en el torneo de futbol 7 en Bera La fase clasificatoria comenzará a las 3 de la tarde. / TELLETXEA TELLETXEA BERA. Domingo, 28 julio 2019, 00:26

Al igual que en la edición anterior, once equipos participarán esta tarde en el Torneo de Futbol 7 que organiza el Gure Txokoa en Matzada, 7 de ellos de Bera, 2 de Lesaka y 2 de Doneztebe. Estos estarán divididos en tres grupos, el A lo forman: Asier Tailerra-Azken Golpia (campeón 2017 y subcampeón 2018), Patxiren Mutilak-Anbrunak (subcampeón 2017), Eztakit (campeón 2018), F.C. Altzate y Mexico City. En el B están: Dream Team, Soldados de Manex, Doneztebe F.T. y Cabezones y en el grupo C, Borussia Veteranos (3º clasificado año 2017), Baguette F.C. y Asier Tailerra -Six Pack.

En total participarán unas 120 personas y se espera mucha competitividad desde la fase de grupos, ya que éstos a priori están nivelados. Los partidos comienzan a las 15.00 en los dos campos de fútbol 7 de Matzada y se espera que la final se juegue hacia las 19:30 y a continuación el reparto de premios. Hay una primera fase de tres grupos, pasando 5 equipos directos a cuartos de final y se incorporan otros tres equipos mediante una repesca. Los cuartos de final comenzarán a las 18:00. Los partidos clasificatorios serán de 15 minutos, de 20 en la fase de eliminatorias y 25 la final. Los partidos serán arbitrados por los componentes de otros equipos y por jugadores del Gure Txokoa en su fase final. Se premiará a los tres primeros con cenas para todo el equipo en el Xuga, Zubiondo y Errekalde, además de otros obsequios gracias a la colaboración de Labe-Zar, bebidas Errandonea, Zela Kirolak, Errotazar, Martiko, La Cloperie y Egurgi.

Ciclismo y balonmano

A las 11 de la mañana dará comienzo la XI Berako saria de ciclismo para corredores de la categoría cadete sobre un circuito urbano de 4,4 kilómetros, al que deberán de darle 10 vueltas, con salida y llegada frente al Euskalduna.

A las 4 de la tarde campeonato élite de baloncesto 3x3 frente al polideportivo, donde a las 7 habrá un festival de deporte rural con diversas modalidades.