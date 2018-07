Once equipos participan hoy en el Berako Futbol 7 Txapelketa TELLETXEA BERA. Sábado, 21 julio 2018, 00:50

Once equipos tomarán parte esta tarde en el II Berako Futbol 7 Txapelketa que organiza el Gure Txokoa. Repiten los seis del año pasado, más 5 nuevos, siendo 8 equipos de Bera, 2 de Lesaka y 1 de Pamplona. Los equipos están divididos en tres grupos, el A lo forman, Anbrunak (subcampeón 2017), Eztakit (4º clasificado), Dream Team y Mexico City. En el B, están, Erretiradi A (campeón 2017), Erretiradi B, Los Cuates y Bai to!! Y el C está integrado por: Agerra bizirik (3º clasificado), FC Altzate y Miyines. En total participarán unas 120 personas, se espera mucha competitividad desde la fase de grupos, ya que estos parecen a priori muy nivelados.

Los partidos comienzan a las 15.00 en los campos de futbol 7 de Matzada (Ilekueta y Lekueder), y se espera que la final se juegue hacia las 19.30, con inmediata entrega de premios. Hay una primera fase de tres grupos, pasan 5 equipos directos a cuartos de final y se incorporan otros tres equipos mediante una repesca. Los cuartos de final comenzarán a las 18.00. Los partidos tendrán una duración de 15 minutos, de 20 en la fase de eliminatorias y 25 la final.

Los partidos serán arbitrados por los componentes de otros equipos y por jugadores del Gure Txokoa en su fase final. Se premiará a los tres primeros con cenas para todo el equipo en Xuga, Zubiondo y Errekalde. Además, habrá muchos más premios gracias a la colaboración de Errekalde, Martiko, La Cloperie y Egurgi. Se abrirá el nuevo bar que se instaló para la Donosti Cup.