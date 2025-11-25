Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Nuevo Haur Txoko creado por padres y madres en la Laboral de Elizondo

baztan.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

Varios padres y madres han creado un nuevo txoko infantil para niños y nañas con edades entre 0 y 3 años en la Escuela Profesional Elizondo.

Con el objetivo de aunar las relaciones sociales, el uso del euskera y la participación ciudadana, se pone en marcha este intento para fomentar el juego libre para niños y familias. Los días de reunión son los jueves, viernes, sábados y domingos, los jueves, viernes y sábados de 16.30 a 19.30 y los domingos de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30.

Se está recogiendo material para equiparlo y la convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, para la entrega de juguetes, cuentos, etc. Cada familia participante deberá pagar una cuota anual de 10 euros; para cubrir los gastos. Para participar en el proyecto se puede llamar al 643 605 525 ó al 677 301 846.

