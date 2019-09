Nueve goles del Gure Txokoa juvenil al Dunboa en Matzada Alex Altzuguren fue el autor de cuatro de los goles del Gure. El cancerbero local tan solo tuvo que intervenir una vez, en el minuto 85, en el saque de una falta en la que pudo haber sido expulsado TELLETXEA BERA. Martes, 1 octubre 2019, 00:27

Clara y contundente victoria la conseguida por el equipo juvenil del Gure Txokoa sobre el Dunboa, en la tarde-noche del sábado en Matzada, encuentro que finalizó con el resultado de 9-0. Solamente hubo un equipo sobre el terreno de juego, el Gure, que dominó desde el pitido inicial al final, teniendo que intervenir el cancerbero local una vez, en el minuto 85, en el saque de una falta en la que pudo haber sido expulsado después de un fallo defensivo. A los 5 minutos inauguraron el marcador, a la salida de un corner, recogiendo Aduriz un rechace y marcar de disparo cruzado, 1-0. En el 19, le anularon a Iñaki un gol cuando remató en el segundo palo en un saque de falta. Los de Bera consiguieron dos goles más en los minutos 29 y 31, ambos con los mismos protagonistas, pases de Aduriz sobre Iban Azkarate y éste sentencia. Un minuto más tarde, Alex desde los ¾ marca un golazo y pone el 4-0, con cuyo resultado se fueron al descanso, si bien en el 37 pudieron haber vuelto a marcar, pero por doble partida los disparos fueron rechazados en boca de gol.

Igual en la segunda parte

Los de Angeltxo Aranibar que fueron muy superiores en la primera parte, continuaron igual en la segunda, costándole al Dunboa salir de su parcela. Iñaki aprovecha un rechace de corner a los 7 minutos de la reanudación y hace el quinto gol del partido. Se llegaba al cuarto de hora, cuando, en una jugada por la banda izquierda, Alex controlaba el balón en el palo contrario y remachaba para hacer el sexto, segundo de su cuenta particular y luego marcaría otros dos. Si en el primer partido ante el Hondarribia no estuvo fino de cara al gol, ante el Dunboa fue letal. El portero irunés, que estuvo bien a lo largo del partido, en el minuto 27 cometió un error que supuso el séptimo gol para los de Bera. Un centro-chut por el lado izquierdo no lo bloquea y Etxegarai, que seguía la jugada, remacha bajo palos.

El Gure tuvo unos minutos muy buenos con toques a la primera que, desde atrás, descolocaba al contrario que dejaba grandes espacios. El octavo gol llegaba en el minuto 32, en un balón largo sobre Alex quien lo controlaba y ante un defensor y el portero contrario mandaba al fondo de la portería. El definitivo 9-0 subía al marcador en el minuto 37, a la salida de un córner con remate final del goleador de la tarde, Alex Alzuguren. El Dunboa no inquietó en todo el partido al portero local y solamente tuvo que intervenir en el minuto 40. Fallo de Telletxea en la zaga cuando era último defensa, un delantero le roba el esférico y Haiz en su salida fuera del área lo arrolla y derriba, señalando el colegiado la correspondiente falta y cartulina amarilla, cuando bien le podía haber mostrado la roja. El Dunboa sacaba la falta que el portero beratarra detenía sin complicaciones.

El domingo, a las 3.30 de la tarde, se desplazará a Ventas de Irun para medirse al Mariño.

Alineación: Haiz, Unax, Urtzi, Iñaki, Martxel, Xiker (Telletxea m46), Jon, Urko, Alex, Iban (Etxegarai m62) y Aduriz (Iosu Alzugarai).