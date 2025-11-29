La muestra 'Ni naiz, Idoia', hasta fin de año en la sala de exposiciones de Labiaga Ikastola

A.D.C. bortziriak. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El Aula Magna de la ikastola Labiaga de Bera acoge desde ayer y hasta fin de año la exposición 'Ni naiz, Idoia' de la fotógrafa Idoia Telleria Maritxalar.

Idoia Telleria Maritxalar, 1977 Lasarte-Oria (Gipuzkoa). Fotógrafa, formadora y facilitadora. A través de la imagen y la fotografía, trabajando en el Empoderamiento, Autoconocimiento y Creación.

La muestra se podrá ver los fines de semana, hasta el 28 de diciembre los sábados y domingos de 17.00 a 20.00 horas.

'Ni naiz, Idoia' es un proyecto personal de la fotógrafa Idoia Telleria que analiza «todos los yo» de la existencia, origen e identidad de Idoia. «Para los autorretratos se ha elegido la naturaleza».

Exposición

'Yo soy, Idoia' es un proyecto personal. Analiza el ser mujer, el origen, la identidad y todos los 'yoes' internos. Ser aceptada en el lugar donde vivo, integrarme en él, relacionarme y vivir en el cuerpo.

La fotografía es un medio que permite relacionar e integrar con el entorno. Es una experiencia personal y un proceso de conexión con la naturaleza. Fotógrafa de su cuerpo desnudo, experimenta con el autorretrato. A través de esta experimentación y experiencia se trabaja la metodología de autoconocimiento, bienestar y empoderamiento.

Para la realización de autorretratos se ha seleccionado la naturaleza. La naturaleza ayuda, sostiene y crea diálogo entre ellas. En la naturaleza se siente cómoda, tranquila, en paz y, sobre todo, sin juzgar a sí misma. Las preguntas internas, son respondidas en doble exposición, el cuerpo desnudo en fusión con lo que la rodea.

La inauguración de la exposición tuvo lugar ayer sábado. Desde su apertura, la sala de exposiciones de la Ikastola Labiaga de Bera, situada en la Calle de Altzate, de la localidad, ofrece muestras de distintas artes y en diferentes formatos a lo largo de todo el año.