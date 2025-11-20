Muere una mujer de 75 años en un accidente de tráfico en Bera

Una mujer de 75 años, vecina de Lesaka, ha fallecido y dos personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente de tráfico registrado ... en la N-121-A, a altura de Bera. El suceso ha ocurrido a las 16.20 horas en el kilómetro 68,300 de la vía y en él se han visto implicados cuatro vehículos. La mujer ha fallecido en el lugar, mientras que las dos personas heridas han sido atendidas por los servicios sanitarios desplazados.

Hasta el lugar se han desplazado ambulancias y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que se encarga de la elaboración del atestado y de regular el tráfico en la zona.

También han colaborado en la atención del siniestro Bomberos Oronoz. Equipo Médico SVA SOS Deiak Ambulancisa SVB SOS Deiak. Bomberos Irún SOS Deiak.

Con esta muerte, ya son 39 las personas que han perdido la vida en Navarra en accidente de tráfico en lo que va de año. En todo 2024 murieron 24.