Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
La Guardia Civil atiende el accidente. Guardia Civil

Muere una mujer de 75 años en un accidente de tráfico en Bera

Han colisionado cuatro vehículos y hay otras dos personas heridas leves

Gabriel González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

Una mujer de 75 años, vecina de Lesaka, ha fallecido y dos personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente de tráfico registrado ... en la N-121-A, a altura de Bera. El suceso ha ocurrido a las 16.20 horas en el kilómetro 68,300 de la vía y en él se han visto implicados cuatro vehículos. La mujer ha fallecido en el lugar, mientras que las dos personas heridas han sido atendidas por los servicios sanitarios desplazados.

Muere una mujer de 75 años en un accidente de tráfico en Bera