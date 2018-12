«De todos los momentos me quedo con la mirada del lobo» Sonriente. Iñaki Atxa momentos antes de la proyección del viernes en Irurita. / A.D.C. El elizondarra Iñaki Atxa ha presentado su documental 'Hartz eta otsoekin lotan', grabado en Finlandia ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN. Domingo, 30 diciembre 2018, 00:11

Lleva 20 años mirando a través de un objetivo, primero con la cámara de vídeo como extensión de su cuerpo, y desde 2010, también con la de fotografía. «Fue tras un reportaje que hice con Ander Olaizola cuando expuso sus fotos en la Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Me cautivaron».

Iñaki Atxa Aranburu, 37 años, nacido en Elizondo, acaba de presentar 'Hartz eta otsoekin lotan' (Durmiendo con osos y lobos), que ha sido premiado en el Mendi Film Festival de Bilbao, en concreto en la sección de cortos amateur. El jurado de Mendi Short 2018, compuesto por el jefe de deportes de ETB, Joseba Urkiola, el periodista de ETB especializado en deportes extremos y de montaña, Anartz Agirre, y la periodista y coordinadora del Mendi Short, Naia Díez, destacaban «la calidad de la imagen, la edición, el guión de la obra y el contacto con la naturaleza».

Finlandia

Grabado en Kuhmo, Finlandia el pasado mes de septiembre, el documental de unos 5', muestra el trabajo y las horas que hay detrás de las fotografías de animales salvajes en plena naturalea. Atxa lo tenía claro. «Han sido 11 meses de preparación del viaje. Tenía claro que quería venir con material suficiente para explicar lo que hay detrás de una foto a un animal salvaje. Todo lo que no se ve. Quizá algunos fotógrafos sientan que he desvelado un poco el sercrto, pero me conformo si despierto el gusanillo en alguien».

El documental que mostró el viernes por la tarde en Irurita, en un acto organizado por Baztango Mendigoizaleak, tenía una duración de una media hora. «Es el original, el que monté cuando regresé. Pero tuve que ayudar a mi cuñado con la edición de un documental sobre el Elbrus, porque lo iba a presentar al Mendi Film y al repasar las bases me di cuenta de que tenía opciones de presentarlo, lo ajusté de tiempo para entrar en la categoría y me animé».

Entre los asistentes al acto de Irurita, una fotógrafa de naturaleza consagrada, Bakartxo Aniz Aldasoro, con quien Atxa tiene una gran amistad. «Ella era para mí una diosa en el mundo de la fotografía de animales. La seguía por sus trabajos y cuando vi que daba un cursillo, me animé. Notaba que estaba estancado y ella me dio el empujón que me hacía falta. Finlandia iba a ser nuestro viaje. Yo había estado hace unos años y le convencí para ir, pero se rompió la muñeca y no pudo ser». Al final, siguió la aventura solo, de refugio en refugio, cruzando los dedos para que los osos se cruzasen en su camino. «Estás horas y más horas en el refugio preparado para sacar fotografías. Desde las cuatro de la tarde, esperando ver algo y que sea con buena luz. Y duermes allí mismo...».

Atxa cuenta que la imagen está algo limitada, «porque me he autograbado, son imágenes algo estáticas en algunos momentos, pero creo que queda claro lo que quería expresar». Lleva tres cámaras, una Canon 5D Mark IV y otra Mark III, «la primera alquilada», además de uno 500 fijo f4 y un 24-70 en la otra, «y una tipo deportiva».

El lobo

Tiene claro con qué momento del viaje se queda, «con la mirada del lobo, sin duda. Se me acercó como a 70 metros. Yo iba a por los osos y los encontré, pero al final, lo que más me emocionó fue el lobo. Oía el obturador y se giraba hacia donde yo estaba. Es una mirada profunda, que se te mete muy dentro». Se emocionó, como se puede comprobrar en el vídeo, hablando a cámara mientras camina, del encuentro inesperado que vivió perdido en los bosques de Finlandia. Con noches sin dormir, despertado por los ruidos de los osos entorno al refugio, durmiento más que con osos y lobos, entre ellos. En Irurita obtuvo el aplauso y reconocimiento de sus vecinos, ante su familia. Ahora sigue en su otra realidad, pegado a una cámara, en Xaloa Telebista y preparándose para su próxima aventura: ser padre.