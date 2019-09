1,7 millones de euros en ayudas a clubes deportivos y filiales para ligas oficiales A.D.C. BAZTAN-BORTZIRIAK. Martes, 3 septiembre 2019, 00:56

El Departamento de Cultura y Deporte ha aprobado una convocatoria de ayudas, por importe global de 1.785.000 euros, dirigidas a clubes deportivos y clubes deportivos filiales de Navarra, con equipos que participan en ligas oficiales de carácter nacional o interautonómico no profesional. Se pueden solicitar hasta el 30 de septiembre, inclusive.

Podrán optar a ellas los clubes sin ánimo de lucro inscritos en el Registro de entidades deportivas de Navarra, y adscritos a las federaciones deportivas navarras correspondientes, y que participen, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020, en las competiciones que se recogen en la convocatoria.

Las modalidades de competición son para clubes que participan en ligas regulares, entendidas como aquellas competiciones en las que cada equipo se enfrenta a todos los demás de acuerdo al calendario establecido por la respectiva federación deportiva, siempre que se trate de calendario cerrado, esto es, sin posibilidad de optar a participar discrecionalmente en unas u otras determinadas pruebas del calendario. Además, deberá cumplirse el requisito de que la liga en que esté inscrito tenga un mínimo de ocho equipos participantes y un mínimo de siete jornadas de competición no coincidentes en un mismo fin de semana; también podrán acogerse a esta convocatoria aquellos clubes con equipos que no cumplan las condiciones de liga regular en cuanto al número mínimo de jornadas, mínimo número de equipos participantes o en cuanto a que su participación sea optativa en la competición y por último, los clubes que participan en ligas organizadas por otras comunidades autónomas desde la categoría infantil, siempre y cuando no haya en Navarra liga correspondiente en esa modalidad y categoría.