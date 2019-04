El 25 de mayo se disputará la II Iruritako Mendi Duatloia TELLETXEA IRURITA. Viernes, 19 abril 2019, 00:11

El 25 de mayo tendrá lugar en Irurita la II Iruritako Mendi Duatloia, prueba de 10,5 kilómetros corriendo a pie y 20 en BTT, que se podrá disputar de manera individual, por parejas o en bicicleta eléctrica. El recorrido consta de 2 partes, el primer segmento será de 10,5 kms que los participantes realizarán corriendo a pie y el segundo de 20 kms en bicicleta. El participante que decida realizar la prueba en solitario o en bicicleta eléctrica, deberá completar él mismo los 30,5 kilómetros. El tiempo para la primera parte del recorrido es de 2 horas. Si algún participante no llega a meta en ese tiempo, su compañero no perderá la opción de realizar su recorrido, es decir, podrá continuar con la segunda parte del recorrido. La prueba comenzará a las 9 y saldrá desde la plaza de Irurita, lugar también de la llegada. Se establece de límite para terminar la prueba hasta las 14.00, fuera de este tiempo no entrará en las clasificaciones finales. Quien quiera participar podrá inscribirse hasta el 15 de mayo en la página web www.kirolprobak.com.