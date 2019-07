Matzada y Mastegi, escenarios de la Donosti Cup La inauguración de la edición 2019 se celebrará el próximo lunes en el Estadio Anoeta de San Sebastián, a las 20.30 TELLETXEA BAZTAN-BIDASOA. Sábado, 6 julio 2019, 00:13

La inauguración de la Donosti Cup 2019 se celebrará el lunes 8 de julio a las 20:30 en el Estadio de Anoeta. Será, sin duda, el acto más importante y emocionante de la semana. Un espectáculo de una hora de duración con música, bailes, espectáculo de luz y sonido, y la presentación de todos los países participantes y un espectáculo de pirotecnia que cerrará el acto. Las entradas estarán a la venta en la Tienda oficial del torneo (Fan Zone), tanto el domingo 7 de julio como el lunes 8 en horario de 10:00h a 21:00h. Los precios son 10 euros para los adultos y 5 euros para los menores de 12 años. Los menores de 6 años tendrán la entrada gratis. La apertura de puertas será a las 19:45h y la ceremonia también podrá verse en streaming.

La Donosti Cup se disputa en 30 campos diferentes y entre ellos están el de Mastegi en Lesaka y Matzada en Bera. Las finales de la Donosti Cup 2019 se celebrarán el viernes 12 de julio por la tarde y el sábado 13 de julio por la mañana. Tras la celebración de cada final tendrá lugar la ceremonia de premios, donde campeones y subcampeones recibirán sus trofeos y medallas.

Los partidos que se jugarán en Bera y en Lesaka son los siguientes: Matzada, 8 de julio: A las 10.00h, Beti Ona - Real Unión; Deutsche Schule - Txingudi Ikastola (11.00); Orereta Kafea - Sanse A (12.00); Real Unión - Menoska Guria (13.00); Peñaflorida - Erain (15.00); San Patricio - Santa Teresa Ikastetxea (16.00); Astigarragako Mundarro - Pasaia (17.00h).

Martes 9: LS Talents - Lengokoak (11.00); Real Unión - Shanghai Campus (12.00); San Patricio B - Usandizaga A (13.00); Zubiri Manteo B - San Luís La Salle A (15.30); Mariño - Racing Club Madrid (16.45); Ostadar - Quilombo (18.00h).

Miercoles: Vicente del Bosque - Lengokoak B (10.00); Orioko - Vicente del Bosque (11.00); Real Unión - Al-Bustan (12); Alaves - Jenin Camp (13.00); Quilombo - Kairos (15.30); Erain - San Luís La Salle (16.45); San Ignacio A - Peñaflorida (18.00). El jueves 11, a partir de las 10.00h se jugarán los playoff.

Lesaka

Lunes, Behobia - Ystads (10.00); Hondarribia - Rayo Ensanche (11.00), Biarritz - Mariño (12.00); Ekintza - Touring (13.00); Pays ne de le Mer - Atlanta Internacional School (15.00); Vasconia - Atlanta Internacional (16.00); Atlanta Internacional - Pedro Axular (17.00).

Martes: Wisconsin International - Olympique Lyonnais (10.00); Hogar Alcarreño - Wisconsin International (11.00); Mariño - Eagles (12.00); Eagles - Amara Berri (13.00); Hondarribia - PA Team Elite (15.30); Sanse B - Team Excellence (16.45); Oiartzun - Team Elite (18.00); Team Excellence - Los Angeles Bulls (19.15h).

Miercoles: Astigarragako Mundarro - Atletic Sant Just (10.00); Sanse A - Atletic Sant Just (11.00); Atletic Sant Just - Intxurre (12.00), Atletic Sant Just - Beti Ona (13.00); Pasaia - Forest Hills (15.30); Madrileño - Mundarro (16.45); San Marcial - Hogar Alcarreño (18.00); Ekintza - Mar Menor (19.15). El jueves día 11, comenzando a las 10 de la mañana se disputarán los playoff.