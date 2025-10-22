Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Plaza y la Calle de Altzate estarán cerradas por obras. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Lurraren Eguna este domingo en Bera con cambio de ubicación

Con Altzate cerrada por obras, los puestos se instalarán en Kanttonberri, calle de la residencia San José y aparcamiento de Toki Ona

A. D. C.

bortziriak.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11

Comenta

Bera celebra Lurraren Eguna, su Día de la Tierra, este cuarto domingo de octubre, como es tradición, con algunos cambios importantes. Por primera vez los puestos no se podrán colcoar ni en la Calle de Altzate ni en la Plaza del mismo nombre, a causa de las obras que acaban de comenzar. En esta ocasión se tendrán que instalar en Kanttonberri, en la calle de la Residencia San José y en una zona del aparcamiento del Instituto Toki Ona. La jornada, organizada por la asociación Gure Txokoa con la colaboración del ayuntamiento, estará dedicada a los productos del caserío y la vida rural.

El sábado por la tarde se disputará la Subida a Lizuniaga y a las 19.00 horas actará Gure Txokoa Dantza Taldea.

El domingo la feria se abrirá a las 10.30 horas con música de txalaparta en Kanttonberri, y los puestos permanecerán abiertos hasta las 14.00 h. Habrá exposiciones de artesanos, verduras y frutas, puestos de talos y exposición de aperos de caserío. Se podrá escuchar la música de trikitilaris y panderojoles de Irats, los txistularis de la escuela de música de Bera y los txistularis de Bera, y el grupo Xirolarru de Oiartzun. A las 11.00, se celebrará el concurso de queso y a las 12.00 horas, el de sidra. El salmón también será protagonista. Los centros educativos ofrecerán en sus puestos a partir de las 12.00 h. los pintxos ganadores de un taller celebrado esta semana.

Desde la mañana, Martiko colocará un puesto con sus productos y la recaudación irá destinada a la residencia San José. A las 17.00 horas tendrá lugar la entrega de premios de los concursos de quesos y sidra, una sesión de bertsos en la residencia y muxikoak con la txaranga Otsanda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lurraren Eguna este domingo en Bera con cambio de ubicación

Lurraren Eguna este domingo en Bera con cambio de ubicación