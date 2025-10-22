Lurraren Eguna este domingo en Bera con cambio de ubicación

A. D. C. bortziriak. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Bera celebra Lurraren Eguna, su Día de la Tierra, este cuarto domingo de octubre, como es tradición, con algunos cambios importantes. Por primera vez los puestos no se podrán colcoar ni en la Calle de Altzate ni en la Plaza del mismo nombre, a causa de las obras que acaban de comenzar. En esta ocasión se tendrán que instalar en Kanttonberri, en la calle de la Residencia San José y en una zona del aparcamiento del Instituto Toki Ona. La jornada, organizada por la asociación Gure Txokoa con la colaboración del ayuntamiento, estará dedicada a los productos del caserío y la vida rural.

El sábado por la tarde se disputará la Subida a Lizuniaga y a las 19.00 horas actará Gure Txokoa Dantza Taldea.

El domingo la feria se abrirá a las 10.30 horas con música de txalaparta en Kanttonberri, y los puestos permanecerán abiertos hasta las 14.00 h. Habrá exposiciones de artesanos, verduras y frutas, puestos de talos y exposición de aperos de caserío. Se podrá escuchar la música de trikitilaris y panderojoles de Irats, los txistularis de la escuela de música de Bera y los txistularis de Bera, y el grupo Xirolarru de Oiartzun. A las 11.00, se celebrará el concurso de queso y a las 12.00 horas, el de sidra. El salmón también será protagonista. Los centros educativos ofrecerán en sus puestos a partir de las 12.00 h. los pintxos ganadores de un taller celebrado esta semana.

Desde la mañana, Martiko colocará un puesto con sus productos y la recaudación irá destinada a la residencia San José. A las 17.00 horas tendrá lugar la entrega de premios de los concursos de quesos y sidra, una sesión de bertsos en la residencia y muxikoak con la txaranga Otsanda.