Lurraren Eguna con cambio de escenario

Bera ha celebrado este domingo una nueva edición de su Lurraren Eguna, un Día de la Tierra dedicado este año al salmón del Bidasoa. ... Como explicaba la concejala Lupe Mendigutxia, «el año pasado decidimos que el Lurraren Eguna sería monográfico y lo dedicamos a la oveja. Este año le ha tocado al salmón del Bidasoa y en torno a él y al río, hemos organizado diversas actividades para todas las edades que culminan hoy, con la presentación por parte de los alumnos de centros educativos de distintos pintxos, con la colaboración de la Fundación Martiko. Pero hemos tenido mucho más, como mesas redondas, una exposición, visitas a la piscifactoría de Oronoz-Mugairi y a las Nasas...».

Además se ha podido ver un gran cuadro de un salmón que a causa de la lluvia hubo que proteger en una bajera. Los 60 puestos se han instalado en la Calle Kanttonberri y junto a la Residencia, mientras que el concurso de sidra y la muestra de productos de los caseríos de Bera se ha llevado al aparcamiento del Instituto Toki Ona. La razón: las obras inminentes de la Calle y Plaza de Altzate. No han faltado los concursos de quesos de Bortziriak, por segundo año con votación popular y de sidra, ni la música en una jornada que ha transcurrido entre chubascos.

