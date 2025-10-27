Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La muestra de productos de los caseríos en el aparcamiento del Toki Ona y la votación popular en el concurso de quesos en Kanttonberri. A.D.C.
Bera

Lurraren Eguna con cambio de escenario

Las obras en Altzate motivaron el cambio de ubicación de los puestos en un lluvioso Día de la Tierra

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan/Bidasoa

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Bera ha celebrado este domingo una nueva edición de su Lurraren Eguna, un Día de la Tierra dedicado este año al salmón del Bidasoa. ... Como explicaba la concejala Lupe Mendigutxia, «el año pasado decidimos que el Lurraren Eguna sería monográfico y lo dedicamos a la oveja. Este año le ha tocado al salmón del Bidasoa y en torno a él y al río, hemos organizado diversas actividades para todas las edades que culminan hoy, con la presentación por parte de los alumnos de centros educativos de distintos pintxos, con la colaboración de la Fundación Martiko. Pero hemos tenido mucho más, como mesas redondas, una exposición, visitas a la piscifactoría de Oronoz-Mugairi y a las Nasas...».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

