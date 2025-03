«Con Lideresas y Amazonas damos a conocer el triatlón a mujeres y niñas»

ALICIA DEL CASTILLO * ADELCASTILLO@DIARIOVASCO.COM Jueves, 13 de marzo 2025, 20:13 Comenta Compartir

Vitxori Juanicotena Madrigal, mexicana descendiente de baztandarras, reside en la actualidad en Sunbilla. Triatleta y nutricionista, organiza por segundo año junto a la Federación Española y Navarra de Triatlón, el programa Lideresas y Amazonas, con el objetivo de dar a conocer el triatlón. Lideresas va dirigido a mujeres mayores de 18 años y Amazonas, a menores de 17 años. Actualmente es nutricionista en el gimnasio Mugarki de Arizkun y en el centro Oreka de Barañain. Subcampeona de España de triatlón de larga distancia en 2017 (4 km nadando, 120 km en bicicleta y 30 km corriendo), participó ese año en su primer Ironman en Cozumel, México, y logró una victoria que le dio el pase al campeonato mundial de Ironman disputado en Kona (Hawái) en 2018.

– Toda una vida en el mundo del deporte.

–Empecé desde muy pequeña, forma parte de mi vida, de mi rutina y de lo que más me gusta.

IRONMAN«Los dos Ironman fueron dos sueños cumplidos, dos retos a los que dediqué mucho esfuerzo»TRIATLÓN«Decimos que la nutrición, la alimentación, es el cuarto deporte de un triatlón»

– Hija de baztandarra, mexicana que ha vuelto a sus raíces.

–Mi aita fue a México donde conoció a mi mamá y se quedó. Yo hice lo mismo, pero al revés: conocí a mi marido en Baztan y me vine a vivir aquí.

– ¿Qué es Lideresas y Amazonas?

– Es un programa que estamos llevando a cabo con las Federaciones Navarra y Española de Triatlón, en donde el objetivo es motivar a más mujeres a hacer deporte, alguna actividad física y si es triatlón, obviamente, mucho mejor. Aún hay mucha diferencia en competiciones y en el deporte, entre hombres y mujeres. Hay una menor participación de mujeres y se quiere hacer un espacio especial para que se sientan más cómodas en este deporte.

– Eres triatleta.

– Sí, está un poco en pausa porque fui mamá hace año y medio. Soy entrenadora de triatlón de mi equipo de Pamplona, Saltoki Trikideak. Así que sigue en mi vida, aunque no lo esté practicando en este momento.

– ¿Cómo comenzaste en el mundo del triatlón?

– Empecé de muy pequeña nadando. Vivía en Cancún y para mis padres era muy importante, por seguridad, que aprendiera a nadar. Empecé a competir a nivel nacional, cada vez más y a los 18 años decidí cambiarme a triatlón. La natación es un deporte muy bonito, pero muy solitario. No quería dejar el deporte, porque me gusta mucho, pero decidí darle una vuelta. Descubrí el triatlón y al ser tres disciplinas lo hace más divertido a la hora del entrenamiento. No todos los días nadas, andas en bici y corres, vas como dividiendo las disciplinas a lo largo de la semana.

– En el triatlón la mayoría de la gente parte de la bici o de correr y la natación llega después, ¿no?

– Eso es. Antes más. Ahora se le presta más atención a la natación y los niños llegan con más base. Pero es cierto que antes lo último que se hacía era nadar, empezaban corriendo o con la bici y lo último natación.

– Las Lideresas estuvisteis en el Lilatón de Donostia.

– Fue nuestra primera carrera juntas como Lideresas navarras. Fue una experiencia muy bonita porque para algunas era su primera carrera, sus primeros cinco kilómetros con un dorsal puesto. No habían vivido esa gran experiencia. Después de la carrera me contaban que estaban con la piel de gallina. Logramos hacer esta carrera a base de otras quedadas que hemos hecho previamente. Estoy llevando el programa desde el año pasado y en Baztan ha tenido mucho éxito.

– ¿Cuántas estáis?

– En febrero tuvimos la primera quedada en Lekaroz con 28 mujeres. De ellas, 24 participaron en el Lilatón. Y dentro del programa está la parte de las niñas, de las Amazonas, con actividades de carrera o bici, de momento, para dar a conocer el triatlón. En febrero hicimos una quedada y vinieron 10 txikis. Hace unos días di una charla en la Escuela Pública de Elizondo para 6º de Primaria. quedada.

– En las charlas les hablas también del Ironman.

– Les hablo un poco de toda mi experiencia, para que vean que una mujer también puede, que si yo lo he hecho, ellas también pueden hacerlo.

– ¿Recuerdas alguna competición de forma especial?

– Los dos Ironman, el de Cozumel y el de Hawái. Fueron dos sueños cumplidos, dos retos importantes a los que dediqué mucho esfuerzo. Así que tienen una marca especial en mi corazón.

– En estas largas distancias dicen que una parte se corre con las piernas, pero que otra se corre con la cabeza...

– Sí que es cierto. Llega un momento que corres por inercia, con el corazón, te duelen hasta las pestañas. Parte de los entrenamientos es también para prepararte para ese dolor y para ese cansancio físico y mental.

– Tu parte de nutricionista también es importante.

– Es bonito poder ayudar a las personas a mejorar su salud por medio de la alimentación.

– Esa parte de nutrición en estos retos es muy importante.

– De hecho la nutrición se llama durante el triatlón, el cuarto deporte. Si no te alimentas bien durante los entrenamientos, puedes lesionarte y en la prueba, si no comes de forma correcta, puedes no terminarla. Eso también se entrena y se prepara una logística. De hecho, dentro de la consulta de nutrición también llevo a triatletas, ciclistas, corredores... Su plan de alimentación es también una preparación.