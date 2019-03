El líder Urnieta golea a las chicas del Beti Gazte Las lesakarras se desplazaban sabiendo que las de Urnieta habían ganado todos los partidos previos TELLETXEA LESAKA. Sábado, 23 marzo 2019, 00:13

Las lesakarras se desplazaban a este encuentro sabiendo que el conjunto de Urnieta había ganado todos los partidos previos, por lo tanto, sabían que no iba a ser un partido fácil. El encuentro comenzaba con claro dominio del Urnieta, ya que las lesakarras no eran capaces de tocar balón. Aun así, las locales no generaban peligro, pero tras una jugada con mucha suerte marcaban el primer tanto en el minuto 7, centro de la extrema y el balón rebotaba en una de ellas marcando gol.

Tras el 1-0, el partido se calmaba, pero las visitantes no eran capaces de llegar a portería contraria. Se notaba que las locales jugaban con mucha tranquilidad ya que el Beti Gazte apenas presionaba. En el minuto 20 marcaban el segundo las locales dándole más tranquilidad al equipo. Así se marchaban al descanso, con un 2-0 en el marcador y el partido totalmente controlado por parte del Urnieta.

Tras el descanso los dos equipos salían con ganas, pero el Beti Gazte continuaba sin poder mantener el balón. Así, en los primeros 10 minutos, las locales marcaban dos goles más dejando a las rivales apenas sin ocasiones de pelear por la victoria. El Urnieta quería más y antes de que finalizara el encuentro marcaban otros tres goles, para poner el 7-0.

Cuando estaba el partido para finalizar, Izaro Iparragirre salía lesionada del terreno de juego al recibir un duro pisotón.