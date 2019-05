La Lesakako Mendi Lasterketa y el Trail Gazte, el 15 de junio El Beti Gazte está formando equipo de atletismo. / FOTOS TELLETXEA Tendrán 14 y 7 kilómetros de recorrido respectivamente TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:12

La sociedad Beti Gazte organiza para el día 15 de junio la I Lesakako Mendi Lasterketa y Trail Gazte, de 14 y 7 kilómetros respectivamente de recorrido. La salida de la carrera principal se dará a las 4 de la tarde y 10 minutos más tarde la del recorrido corto. La prueba reina tiene un desnivel positivo de 900 metros y saliendo desde la plaza Zaharra, subirán a Frain (455m), bajando hasta La Piedad para subir al punto más alto, Unanue 650 m, para descender de nuevo al pueblo con llegada a la plaza. La del recorrido corto será similar al grande hasta Frain y luego descender a Lesaka. En la carrera larga podrán participar todos los y las atletas mayores de 18 años, estén o no federados, mientras que la corta será para edades comprendidas entre 13 y 17 años. Se permitirá un máximo de 250 personas entre las dos pruebas. Las inscripciones se podrán hacer en la web de herrikrosa hasta el 14 de junio, y el mismo día de la prueba en el lugar de la salida siempre y cuando no se llegue al cupo de corredores. El precio de las inscripciones es de 16 euros para los del recorrido largo, 13 los socios del Beti Gazte y 20 euros el día de la prueba, tanto socios como los que no son. En el recorrido corto el precio es de 7 euros y 10 el día de la prueba. La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba de 14 a 15,30 horas. Los participantes del recorrido largo tendrán 6 avituallamientos en el recorrido y tres los de la corta.

Los tres primeros clasificados, tanto en la categoría masculina como femenina, tendrán premios. El primero, txapela, 90 euros, queso y pañuelo del Beti Gazte, segundos 60 euros, queso y pañuelo y los terceros, 30 euros, queso y pañuelo. El primer clasificado local, hombre y mujer, se llevará un lote de productos Ubidea y el primer equipo clasificado (3 participantes) un cordero. En el Trail, habrá premios para las y los tres primeros clasificados.