Lesaka celebra mañana sus Ferias de Otoño con el concurso de ganado El ganado volverá mañana a las Ferias de Otoño de Lesaka. / A.D.C. Las primeras actividades, como el concurso de ajoarriero que organiza Beti Gazte, se celebran esta tarde ALICIA DEL CASTILLO BORTZIRIAK. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:27

Lesaka celebra mañana jueves sus tradicionales Ferias de Otoño, en las que no faltará el concurso de ganado.

Hoy por la tarde tendrán lugar las primeras actividades, que comenzarán a las 17.00 horas con el concierto de Santa Cecilia protagonizado por alumnos de la Escuela de Música Municipal en la Casa de Cultura Harriondoa. A las 18.00 saldrá el grupo de trikitixa de la localidad en kalejira y a esa misma hora dará inicio el concurso de ajoarriero en Beheko Plaza organizado por Beti Gazte. Cada pareja participante deberá aportar a2 kilos de bacalao, cocina de gas, cazuela y demás utensilios. La organización entregará a cada pareja aceite, ajos, sal y 40 euros. Esta misma tarde, para las 17.30 horas deberá personarse al menos uno de los participantes en la sede del Beti Gazte. Habrá premios para las tres primeras parejas.

El jueves desde primera hora de la mañana se podrá ver el ganado expuesto para el concurso en las inmediaciones de la Plaza Zaharra, mientras que en Beheko Plaza quedarán instalados los artesanos. El resto de puestos ambulantes se repartirá por las distintas calles de la localidad ofreciendo una amplia oferta de productos de todo tipo.

Los Gaiteros de Baztan recorrerán las calles y a partir de las 11.00 se podrá disfrutar con una exhibición de herri kirolak en la Plaza Zaharra. A continuación actuarán los bertsolaris Sebastian Lizaso y Andoni Egaña en Plaza Zaharra y justo después tendrá lugar el reparto premios del concurso de ganado.

Certamen de ganado

Como en los últimos años se entregarán premios de 190, 160 y 100 euros en las distintas categorías de vacuno, frisonas, pardas alpinas y de carne (pirenaica, blonde o limusin). En cuanto a los caballos, habrá premios de 125, 95 y 50 euros, 100 euros se entregarán a la mejor pottoka, 80 a la mejor montura y 70 al mejor pony. En cuanto al concurso de carneros, habrá premios de 50, 30 y 20 euros para los mejores.

El ganado deberá estar en la Plaza Zaharra para las 11.30 horas, pero no antes de las 7.00 y deberá retirarse tras la entrega de premios. Los propietarios deberán mantener su ganado debidamente atado y controlado, de lo contrario no se abonará la dieta. En la muestra puede tomar parte ganado de Bortziriak. En el caso de ganado caballar, cada propietario podrá presentar un máximo de 10 ejemplares. A todo ganado numerado y no clasificado se le abonará una dieta de 50 euros al vacuno, 20 euros a los terneros, 20 al caballar, 10 a los potrillos o pony y 10 al ovino. Las inscripciones se pueden realizar mañana mismo a partir de las 9.30 horas en la misma Plaza. Las personas que conduzcan el ganado deberán tener 18 años como mínimo y deberán aportar la documentación necesaria tanto de los propietarios como de los animales, incluyendo el número de explotación y la guía de origen y sanidad pecuaria.

Ya por la tarde se desarrollarán los partidos de pelota en el frontón municipal. En el cuatro y medio se enfrentarán Urretabizkaia II y Aranguren. Mientras, en parejas, jugarán Laso e Ibai Zabala contra Arteaga II y Eskiroz.

También habrá partidos de pala, con Asier Nabaridas y Joseba Lasa contra Beñat Lizaso y Jesus Matarraz y con Mikel Serrano como juez.

Para finalizar la jornada no faltará una verbena con Oharkabe.