Lesaka celebra este domingo el Día del Niño con diversas actividades

Las asociaciones de padres y madres de la escuela pública Irain y de la ikastola Tantirumairu de Lesaka celebrarán este domingo, 16 de noviembre, el Día del Niño en la localidad.

Para ello han organizado juegos en horario de 16.30 a 19.30 horas en la Plaza Eltzeta y también, una merienda para todos los niños. En caso de lluvia todas las actividades se trasladarán al frontón cubierto.