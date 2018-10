Lekaroz acoge el Congreso de Parálisis Cerebral organizado por Aspace Las citas tendrán lugar en el albergue y en el polideportivo de Lekaroz. / A.D.C. Este viernes y sábado, la cita tendrá lugar en el albergue y en el local de las antiguas caballerizas del colegio ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:21

Organizado por Confederación ASPACE y ASPACE Navarra este viernes y este sábado, 5 y 6 de octubre, se celebra el Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral en el albergue y el nuevo edificio construido donde se localizaban las antiguas caballerizas del colegio y que en un principio se iba a destinar a Centro de Inmersión Lingüística.

Como explican, «el congreso de 2018 será totalmente diferente a los anteriores, ya que tendrá como sede la localidad de Lekaroz, en el Valle del Baztan en Navarra, un estupendo marco en el que abordar las dificultades y problemas de acercar los servicios para las personas con parálisis cerebral al entorno rural, y poner de manifiesto esta realidad para reclamar el derecho a vivir en espacios accesibles y diseñados para todas y todos; sin importar el lugar de residencia».

El lema de este año del congreso es 'No mires a otro lado', que hace referencia a la sexualidad y afectividad de las personas con parálisis cerebral; «una realidad tabú que familias y profesionales enfrentamos a diario y que no se aborda porque es más fácil mirar a otro lado y actuar como si no existiera». La sexualidad y afectividad junto al entorno rural y sus peculiaridades en la atención de la parálisis cerebral, serán los temas que se abordarán en este congreso.

Programa

El viernes el congreso comenzará con la celebración de talleres simultáneos sobre la afectividad y la sexualidad, y sobre experiencias de atención en las organizaciones ASPACE en entornos rurales. Se abordarán las dificultades de acercar los servicios a estos entornos y los problemas que detectan las organizaciones ASPACE en este ámbito. Posteriormente se creará un documento final de reflexiones y propuestas.

Después se llevará a cabo una visita organizada por los escenarios del Valle del Baztan que han inspirado a Dolores Redondo para su trilogía

El sábado en el pabellón polideportivo del Instituto de Lekaroz se reunirán más de 400 personas. Tras el acto inaugural y la proyección del vídeo de la campaña del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, comenzarán las ponencias 'La afectividad y la sexualidad de las personas con parálisis cerebral: No mires a otro lado' y 'La afectividad y sexualidad de las personas con parálisis cerebral', poniendo sobre la mesa cuestiones y orientaciones prácticas acerca de cómo contemplar este tema en nuestras organizaciones y la importancia que ello supone. Se contará con personas con parálisis cerebral, profesionales y familias que aportarán su experiencia en estos procesos. A la finalización de las exposiciones se abrirá un debate entre los miembros de las mesas y el público asistente. Tras una pausa se llevará a cabo el acto institucional de clausura y la entrega de los VIII Premios ASPACE Ipsen Pharma. La cita finalizará con una demostración de deporte rural navarro y con una cena.