Con el 1 de mayo se abrió la temporada de pesca de salmón en el río Bidasoa y por segundo año consecutivo, debido a la pandemia y al cierre perimetral de la comunidad autónoma, sólo podían acudir a probar fortuna los navarros. No faltaron a la cita pescadores ribereños ni tampoco los habituales de los últimos años, desde Arguedas o San Adrián, que llegaban para todo el fin de semana. El sábado, los comentarios generalizados eran «poca agua, ha llovido poco y se ven pocos salmones en el río». Los ánimos no decayeron y este domingo lo siguieron intentando.

Eran las tres y media de la tarde cuando Ismael García Fernández, asturiano -de Forcinas, Pravía-, de 28 años y residente desde hace apenas un mes en Navarra, donde trabaja en Tracasa, notaba un tirón. La ninfa hecha por un paisano suyo, Pedro de la Concha, cumplía su misión. «Había visto este salmón el día anterior, pero no hubo suerte. Por la mañana he probado en una zona más alta del río y luego me he venido aquí», explicó. «He notado un tirón y se ha ido al fondo. Luego he estado unos siete minutos, hasta que ha llegado 'El Maño' a ayudarme con el gancho». 'El Maño', José Ángel Fondón, es otro de los habituales. Comía con su familia en Ventas de Etxalar cuando sonó su móvil. Era Ismael, avisándole de que lo tenía enganchado. De inmediato lo dejó todo y se acercó hasta Endarlatsa. En Aiena, a pocos metros del puente que hace muga con Gipuzkoa, Ismael aguantaba, hasta que entre los dos consiguieron sacar el lehenbiziko. «No pensaba que era tan grande...». El ejemplar pesaba 7,800 kilos y medía 89 centímetros de largo. Una hembra, con la aleta adiposa cortada, proveniente de repoblación de la piscifactoría de Oronoz-Mugaire, que medía 20 centímetros de ancho.

Inmediatamente llamó a José Ramón, 'Monchi', su padre. «Ha sido el primero en saberlo. Vengo de una familia con tradición pescadora de salmón en Asturias», afirmó. «Pero por supuesto, esta mañana ya había llamado antes a casa, para felicitar a mi madre, Elvira, por su día».

Este asturiano pesca desde pequeño y en su tierra ha sacado «unos 15 salmones». Se estrenaba en Navarra «gracias a un amigo de Burgos, Miguel Cantera, que me habló del salmón del Bidasoa y me puso en contacto con 'El Maño'. El salmón llamaba la atención por su tamaño. «Hace muchos años que no sale un lehenbiziko de estas dimensiones», recordaban algunos pescadores.

1.000 euros

El lehenbiziko es el único salmón del Bidasoa que se puede comercializar. El pasado año, a causa de la pandemia y de la mala situación por la que pasa la hostelería, ofrecieron 500 euros y el pescador decidió no venderlo. Este año los dos restaurantes que se suelen turnar en la compra se han puesto de acuerdo para adquirirlo de forma conjunta. «Llegamos al acuerdo de que ofreceríamos 1.000 euros entre los dos», explicaba Ulises Mejía, del Restaurante Caravinagre del Hotel Maisonnave de Pamplona. Así que él y Txomin Rekondo, del restaurante Rekondo de Donostia, compraron ayer el ejemplar.

A pie de río, Lorenzo Jaurena, presidente de la Sociedad de caza y pesca de Bera, le hizo entrega al pescador asturiano de un trofeo, un chaleco y una gorra, y Juantxo Otamendi, en nombre de la Sociedad las Nazas, presidida por Martín Urdánoz, le obsequió con una caña patrocinada por Rapala y la tienda J.J. Avilés.

Ayer, Ismael se encontraba algo abrumado por la atención de los pescadores, de los medios y en más de una ocasión tuvo que repetir que sí, que tiene 28 años aunque parezca más joven. «Nos hemos alegrado mucho al saber que lo había pescado 'El Asturiano'.