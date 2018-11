El juvenil del Beti Gazte pierde pero da una buena imagen ante el líder Touring Los lesakarras tuvieron una buena actitud ante el líder. TELLETXEA LESAKA. Viernes, 9 noviembre 2018, 00:29

El juvenil del Beti Gazte no pudo sumar ante el líder Touring, pero ofreció una muy buena cara. Tras una buena primera parte de los dos equipos, con numerosas ocasiones de gol bien resueltas por el Touring y no así por el Beti Gazte, en la segunda parte, el Touring con 10, se cerró atrás, jugando a la contra, ante un Beti Gazte un poco precipitado, pero aprovechando bien las oportunidades. Para el minuto 3, los locales se adelantaron en el marcador, en un pase a la espalda de Irazoki y centro desde la raya de corner, recibiendo un jugador local que estaba solo dentro del área pequeña, que de tiro raso pone el 1-0. Dos minutos después, buen pase a Jokin que entra en área y su tiro sale fuera pegado al poste. En el minuto 12, buen pase de Zamo a Jokin, que centra raso desde dentro del área, marcando Iker en el primer poste el 1 - 1. Mediada esta parte, minuto 24, corner en contra de los lesakarras que despeja mal Bogdan, dejando el balón al borde del área y de fuerte tiro a la escuadra hace el Touring el 2-1. Los de Miguel Txoperena pudieron empatar poco después, en una vaselina de Zabala que repelió el larguero. Volvió a no tener suerte el cuadro gaztetxu en el 36. Centro bombeado de Bogdan que el portero no bloquea y después de botar, da en el poste. De haber podido ir por delante en el marcador el Beti Gazte, en el minuto 40 se pasó al 3-1, en un robo de balón del delantero local a una floja defensa visitante. En el minuto 44, pase al delantero por el medio de la defensa, en claro fuera de juego, que de tiro raso hace el 4-1.

En los minutos 48, 50 y 60, el cancerbero Mikel realiza tres buenas paradas a tiros del Touring. En la tercera, saca rápido con la mano, tres toques y el balón le llega a Jokin, que tira al poste y el rechace lo manda a la red Iker, 4-2. El Beti Gazte puso en apuros a su rival, así en los minutos 75 y 80, dos buenos tiros de Zamo y Zabala salen por encima del larguero y en la última, Joel en el segundo poste, intenta una vaselina de cabeza que el portero detiene con problemas. Buen partido del Beti Gazte, que tuvo una buena actitud a pesar de marcharse con una desventaja de tres goles al descanso, y a los que les faltó un poco más de acierto de cara al gol ante el líder Touring.

Alineación: Mikel, Irazoki, Josu, Joritz, Bogdan, Jokin (Andoni), Igor, Zamo, Iñaki (Espino), Iker y Zabala.