Los Juegos Deportivos de Navarra se inician con el BTT El baztandarra Oihan Aleman. TELLETXEA PERALTA. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:15

En Peralta se celebra hoy la primera prueba en Navarra, del Open Diario 2019, y con esta prueba se da comienzo también a la nueva temporada de los Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de BTT. Para poder inscribirse y puntuar en JDN de BTT, hay que inscribirse por medio de un club federado y con licencia de la temporada.

Existirán 4 categorías diferentes valederas para participar en las pruebas, principiante masculino y femenino (nacidos en los años 2010 y 2011); Alevín masculino y femenino, nacidos en los años 2008 y 2009; Infantil masculino y femenino, nacidos en los años 2006 y 2007 y Cadete masculino y femenino, nacidos en los años 2004 y 2005.

Tendrán seguimiento y puntuarán en las clasificaciones de JDN las categorías de Cadete, Infantil y Alevín, mientras que los principiantes podrán inscribirse y participar, pero no llevará clasificación, ni arrastre de puntos. Esta temporada las pruebas puntuables se celebrarán a lo largo del año 2020, si bien las inscripciones son válidas para que los chicos sin licencia puedan participar en las pruebas previstas en el Open Diario de Navarra, desde Peralta. La fecha y hora tope para recibir las inscripciones es: jueves anterior a las pruebas, a las 13 horas. El club deberá abonar los 7 euros de inscripción por cada deportista, en la cuenta de la Federación Navarra de Ciclismo, haciendo constar el número de corredores, y el nombre del club que los inscribe. Las inscripciones realizadas fuera del plazo (a partir del jueves a medio día) serán válidas para la siguiente prueba, no para la más próxima. Los deportistas puntuarán en JDN a partir de la fecha en que sea válida su inscripción. Los inscritos sin licencia federativa, deberán informar al inscribirse, si pertenecen a régimen sanitario de seguridad social o a régimen privado (Muface, etc), para que sea este seguro, el que se haga cargo de la asistencia sanitaria de estos corredores. Las inscripciones en JDN validarán la participación en todas las pruebas de BTT comprendidas en el calendario de la Federación Navarra de Ciclismo (puntuables y no puntuables) de la temporada durante la que discurren.