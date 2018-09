Joseba Lasarte fue segundo en el duatlón de Ibarra Participantes en Elizondo preparados para tomar la salida. / TELLETXEA Por otro lado, 100 niños participaron en Elizondo en el primer encuentro de jóvenes ciclistas de la comarca, con un éxito rotundo TELLETXEA BAZTAN-BIDASOA. Jueves, 13 septiembre 2018, 00:17

El sábado se disputó la primera prueba de la Euskal Herriko Mendi Duatloia en Ibarra, donde el beratarra Joseba Lasarte fue segundo en la prueba corta. Esta competición se desarrolla con carrera de montaña en bici y a pie. El primer segmento era de 2,91 km a pie, pasando a 7,5 en bici y volver a correr a pie 2,3 km. El vencedor fue Iker Eceiza en 35.19, siendo segundo en 38.02 Joseba Lasarte.

En la prueba larga con sectores de 5.82; 15.02 y 2.91 se impuso Alain Santamaría, con Igor Agesta en el puesto 14 y Mikel Gracenea el 27.

Encuentro de jóvenes

Por otro lado, el domingo se celebró en Elizondo el primer encuentro de jóvenes ciclistas de la comarca, con un éxito rotundo tanto de organización como de participación, tomando la salida más de 100 niños.

Ilekueta

El sábado, dentro de las fiestas del barrio de Ilekueta en Bera, a las 16,30 horas y con un recorrido de un kilómetro habrá un circuito sobre la zona de Matzada. La salida y llegada será en el campo de fútbol, irá por Ma-tzada karrika, Ilekueta, Hegoalde, Kanttonzabal, y Matzada.

Las categorías y distancias a recorrer en las dos carreras serán: promesas (nacidos a partir del 2010), 1 vuelta; principiantes (nacidos 2008 y 2009), 2 vueltas; alevines (nacidos en 2006 y 2007) 4 vueltas e infantiles (2004 y 2005), 6 vueltas.

Las pruebas no tendrán carácter competitivo, no se tomarán tiempos y no se establecerá clasificación alguna. El objetivo es practicar deporte de forma saludable y todos tienen sitio en estos encuentros. Es obligatorio el uso del casco. Los participantes deberán respetar en todo momento las órdenes de la organización.

Para animar el ambiente contarán con la presencia de corredores profesionales y exprofesionales. También habrá sorteos de diversos regalos.