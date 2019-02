Joseba Irazoki eta Lagunak, esta tarde en el Kataku con 'Zu al zara?' Imagen del grupo Joseba Irazoki eta Lagunak. El músico beratarra presenta su nuevo disco a partir de las 20.00 horas A. D. C. Sábado, 23 febrero 2019, 00:26

El músico Joseba Irazoki presenta su último trabajo 'Zu al zara?' esta tarde en el Bar Kataku de Bera a partir de las 20.00 horas. Joseba Irazoki eta Lagunak es la propuesta de este beratarra curtido en mil batallas acompañado de algunos de sus amigos músicos más cercanos.

Su nuevo trabajo 'Zu al zara?' (bIDEhUTS) es un álbum intenso y magnético, que combina partes instrumentales y bases rítmicas repletas de matices con un lirismo que, en palabras de Joseba, es una mezcla de lo que ha hecho hasta ahora, pero con más «mala leche».

Esta quizá más basado en los directos que tan buenas críticas han recibido desde que arrancó este proyecto. Tras su experiencia junto a Beñat Axiari en el disco 'Bas(h)oan' (2017), el guitarrista y cantante regresa con un nuevo álbum que comparte con amigos como Felix Buff (batería), Jaime Nieto (bajo) e Ibai Gogortza (guitarra). Los cuatro actúan esta tarde en Bera.

De un sexteto han pasado a ser cuarteto clásico de dos guitarras, bajo y batería. «En el primer disco muchas canciones partían de un riff y pretendían crear ambientes, mientras que ahora, aunque no hay estribillos, he buscado más la canción. De hecho, son temas que podría tocar yo solo con la guitarra acústica».

En el disco, como novedad, ha incluido teclados y voces femeninas. «Actualmente los teclados y sintetizadores están un poco de moda y aunque soy guitarrista, su sonido me atrae mucho. De ahí que terminara requiriendo la ayuda de Rubén Caballero, Abraham Boba e Israel Marco, que tocan en algunas canciones y le dan un color especial al conjunto. Surgió todo de manera improvisada, igual que la colaboración con Aida (Jupiter Jon), cuya voz profunda me gusta mucho».

Entre sus amigos también hay letristas y colaboradores, como Dani Irazoki, Beñardo Goietxe, Mikel Taberna, Edu Zelaieta y Xabier Gan-tzarain. Les envió algunas músicas maquetadas y les sugirió varios temas sobre los que podían escribir. Irazoki también firma un par de canciones en las que ha buscado «un lenguaje más callejero y menos poético».

Buscando la libertad

En la hoja promocional, Nacho Vegas tilda el disco de «imperfectamente extraordinario». Joseba sugiere que «en la imperfección y en los accidentes surgen las cosas más interesantes, inesperadas y novedosas, y no sólo en el arte, sino en otros ámbitos como la ciencia. El ser humano funciona constantemente repitiendo patrones y lo atractivo aparece siempre en la imperfección. No digo que no haya que aspirar a la perfección».

Vegas también dice que si fuera un periodista musical muy vago etiquetaría el disco como 'Rock psicolibertario'. Irazoki cree que «es una etiqueta divertida y me gusta porque estoy en una etapa de mi vida en la que trato de ser libre. En estos tiempos en los que vivimos tan pendientes de lo que piensan los demás, deberíamos ser respetuosos con todo el mundo intentando ser libres de verdad. Es muy difícil porque además de las barreras que nos ponen otros, están las que nos fijamos nosotros mismos...».