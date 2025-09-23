Los joaldunak de Ituren celebran su día

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un año más Ituren celebró el Joaldunen Eguna el sábado. A primera hora de la mañana se reunieron en la Plaza para dar comienzo a la jornada. Los primeros sonidos de sus joares se pudierone scuchar por el pueblo. Junto a trikitilaris y panderojeros locales y los bertsolaris Jon Maia y Aitor Mendiluze tomaron el camino de Amezti a media mañana y también recorrieron de caserío en caserío el barrio de Lasaga. Los vecinos les recibieron un año más ofreciéndoles comida y bebida, tanto a los joaldunak como a todos los que se acercaron para agradecerles la visita. Tras una mañana intensa recorriendo los caseríos, volvieron al centro de la localidad donde la fiesta continuó con una comida popular, la actuación de los bertsolaris y la música del grupo Hauspolariek.