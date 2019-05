La II Iruritako Mendi Duatloia del sábado contará con cerca de 200 participantes Los participantes deberán de correr a pie 10,5 kilómetros y 20 en BTT. La prueba se puede realizar de manera individual, por parejas o en bici eléctrica TELLETXEA IRURITA. Jueves, 23 mayo 2019, 00:44

El sábado tendrá lugar en Irurita la segunda edición de la Iruritako Mendi Duatloia, prueba de 10,5 kilómetros corriendo a pie y 20 en BTT, que se podrá disputar de manera individual, por parejas o en bicicleta eléctrica. El recorrido consta de 2 partes, el primer segmento será de 10,5 kms, que los participantes los realizarán corriendo a pie y el segundo de 20 kms en bicicleta. El participante que decida realizar la prueba en solitario o en bicicleta eléctrica, deberá completar el mismo los 30,5 kilómetros del recorrido. El tiempo para realizar la primera parte del recorrido es de 2 horas. Si algún participante no llega a la meta en ese tiempo, su compañero no perderá la opción de realizar su recorrido, es decir, podrá continuar con la segunda parte del recorrido. La prueba comenzará a las 9.00 y saldrá desde la plaza de Irurita, lugar también de la llegada. Se establece como límite para terminar la prueba hasta las 14.00 horas, fuera de este tiempo no entrará en las clasificaciones finales. Si el año pasado la prueba se disputó bajo unas adversas condiciones metereológicas, para el sábado no pinta nada bueno.

En la primera edición, en la modalidad individual se impuso en 2h 17´24” el guipuzcoano Ibai Alba (Hernani), seguido casi a un cuarto de hora de Thibaut Bewrtrand (Pamplona), completando el podio Igor Agesta (Doneztebe). En relevos hombres los vencedores fueron Juan Mari Indakoetxea (Lesaka) - Aitor Begino (Igantzi) 2.10.28, seguidos de los oiartzuarras Mikel Zuriarrain - Ugaitz Olaizola y tercera plaza para los lesakarras Agoitz Altzugarai - Ibai Bereau. En relevos mixto se impusieron Irati Larrañaga (Usurbil) - Josu Urrestarazu (Idiazabal), por delante de los usurbildarras Garazi Artola - Aritz Pagola y Begoña Julian (Donosti) - Koldo Garcia (Hondarribia). Por su parte en relevos mujeres, Itziar Etxeberria (Elizondo) y Josune Berho (Lekaroz) fueron las mejores, seguidas de Mikele Etxekolonea (Zubieta) - Sarai Maritorena (Berroeta) y las locales Maite Erize - Mari José Alemán.