El Iruña rompe la imbatibilidad de más de un año del Erreka El Erreka plantó cara al rival en la primera parte y luego se vino abajo. Los de Doneztebe fueron derrotados en casa el martes, en la primera jornada de liga, 16-26 TELLETXEA DONEZTEBE. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:37

Primera jornada de liga y primera derrota del Erreka, ante el que para todos es este año el máximo favorito al título. Después de más de un año de imbatibilidad, en el que el equipo de Doneztebe se proclamó campeón de Liga y Copa y haber comenzado la temporada con un empate y tres victorias, una de ellas el título de la Supercopa, el Balonmano Iruña, con un buen juego y un alto porcentaje de efectividad, les derrotó 16-26 el pasado martes ante la afición errekazale.

Buen comienzo de partido de los azules de Gazbo. Intensos, con acierto cara a puerta y con una buena defensa 6:0. Empates y ventajas de a uno se alternaron en el marcador a favor de unos y otros, hasta el minuto 18. Un par de pérdidas consecutivas y otros tantos ataques del rival, mal defendidos, ponen el marcador, a falta de 5 minutos para el descanso, en cuatro abajo para el Erreka. Los iruñarras piden tiempo muerto y Gazbo aprovecha para reajustar y apretar a los suyos. Parcial de 4 a 1 para los azules que deja el marcador 12-13 al descanso a favor de Balonmano Iruña. Aquí acabó el partido, o por lo menos la disputa, porque la salida del Erreka en la segunda mitad es mala. Arrancan sin chispa, y en 6 minutos el parcial es de 1-5. De aquí en adelante todo es un querer y no poder, muchas pérdidas y muchos errores ante el portero rival condenan al equipo de Doneztebe. Ante un rival tan fuerte (el juego del Iruña es constante como un rodillo), no se puede conceder tanto. Al final, 16-26, victoria para los de Iruña. Esto no ha hecho más que empezar, hay que saber ganar, pero sobre todo hay que saber perder. El sábado 5 de octubre el equipo volverá a jugar en Doneztebe, la que será la segunda jornada ante Universidad de Navarra, ya que este próximo fin de semana descansa.