Importante y necesitada victoria del Gure Txokoa frente al Roteta Otaño sale a cortar un avance de un delantero del Roteta. / FOTOS TELLETXEA Se impuso 2-1 en un partido abierto que pudo ganar cualquier equipo TELLETXEA BERA. Miércoles, 17 abril 2019, 00:18

El Gure Txokoa necesitaba sí o sí la victoria en la tarde del domingo en Matzada ante el Roteta, ya que era conocedor de las victorias del Dunboa y Mariño y el empate entre el Urnieta y Orioko, equipos con los que lucha por la permanencia en Preferente. A los de Bera les visitaba el Roteta, equipo situado en la zona media de la tabla. En teoría no se jugaban nada, ya que la permanencia la tenían más que asegurada y no podía alcanzar a los de arriba. Vista la actitud de los donostiarras no dieron esa impresión. El partido pudo ganarlo cualquier equipo, ya que los donostiarras fueron los que más se acercaron al área contraria, además de mandar un balón al palo y otro al travesaño. El Gure saltó al césped nervioso, sabían lo que estaba en juego, costándole meterse en el partido. Los beratarras vieron cómo se les anulaban dos goles en la primera parte por fuera de juego. Aunque el dominio y control inicial fue de los visitantes, el primer disparo entre los tres palos fue de los locales en el minuto 12, cuando Julen lanzó desde fuera del área y lo atajó el portero.

El Gure tuvo una buena ocasión para romper el empate inicial en el minuto 20, cuando, en un saque de esquina Eskudero no llega a rematar con el pie en el segundo palo por milímetros. Un minuto después, fueron los visitantes los que estuvieron cerca de marcar en un medio disparo-centre que dio en el poste.

Se llegaba al ecuador de la primera parte, minuto 23, cuando el Gure realiza una jugada por el lado derecho de su ataque y el centro de Esnaola lo remacha Aldazabal en boca de gol y pone el 1-0. El Roteta iba a por todas, controlaba el juego y tenía más posesión del esférico que los de casa. En el minuto 39 realizó una bonita jugada con un buen centro y mejor remate de cabeza, que lo repelió el larguero. El Gure tuvo una buena oportunidad para haber hecho el segundo gol en el minuto 41, en un nuevo córner, en el que Eskudero en el segundo palo y bajo palos no acierta a mandar el esférico dentro de la portería y en la siguiente jugada llegó el segundo gol anulado a Julen. Al descanso se fueron con la mínima ventaja local.

Empate tras la reanudación

Pese a tener el marcador a su favor, el Gure no salió con intensidad en la reanudación, siendo los primeros minutos de los visitantes que en el minuto 4 empataban el partido con un golazo en el que nada pudo hacer el meta Txanke. Incorporación por el lado izquierdo cogiendo la espalada al defensa y el disparo cruzado desde fuera del área se cuela por toda la escuadra. En el minuto 7, el Gure saca un córner, Eskudero en el segundo palo mete de cabeza el balón en el área pequeña y el portero saca la mano y evita el remate, también de cabeza, de Rubén.

Una de las jugadas que realiza el Gure esta temporada llegó en el minuto 10, saque largo de Txanke sobre Esnaola quien controla y su disparo a puerta lo rechaza el portero en buena intervención. El gol de la victoria del Gure llegaba en el minuto 16. Buena jugada de Esnaola por la izquierda, el centro lo remata Rubén dentro del área pequeña y Aimar, en el segundo palo, lo remacha. Con uno de los cambios que realizaron los visitantes, el juego que estaba siendo digno, se ensució con el mismo jugador, sin que el colegiado supiera parar. Los dos equipos peleaban, uno por lo menos para que no les marcaran y los amarillos queriendo mejorar. Lo pudieron hacer ya en la parte final, minuto 42, cuando un delantero cogiendo la espalda de Iker dispara fuerte y cruzado, rechazando a córner Txanke. Una vez sacado y ante la pasividad de la zaga local para despejarlo, un jugador desaprovechó la ocasión para empatar con su remate fuera desde cerca del área pequeña.

Alegría del equipo local y seguidores que ven más cerca la permanencia a falta de dos jornadas para que concluya la temporada. Llevan 7 puntos al Mariño, por lo que la salvación la tienen, pero el tercero por la cola promociona con el del otro grupo, puesto que en estos momentos lo ostenta el Orioko, a los que los de Bera le superan en 4 puntos. El Gure visitará en la penúltima jornada al Tolosa, quinto clasificado, y recibirá en la última en Matzada al Astigarragako Mundarro, cuarto en la tabla, ambos equipos sin opciones de ascenso.

Alineación: Txanke, Iker, Arozena, Otaño, Irazoki, Julen, Jere (Aimar m53), Eskudero, Rubén, Esnaola y Aldazabal.