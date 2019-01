Huelga en Arcelor de Legasa para exigir la readmisión de un compañero A.D.C. BERTIZARANA. Jueves, 24 enero 2019, 00:19

Los trabajadores de la planta de Arcelor en Legasa han convocado tres días de huelga «para exigir la reeadmisión de un compañero», explicaban desde el Comité de Empresa a través del sindicato LAB.

No están de acuerdo con el despido de un trabajador de esta planta a principios de este año, «con el argumento de que no había superado el periodo de prueba a pesar de que anteriormente había trabajado en ese puesto por cinco años».

Recuerdan que hace unos años, un grupo de trabajadores «fue despedido por causas 'objetivas'. Posteriormente se llegó a un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores en el que se pactaba que en el momento en el que se diesen nuevas contrataciones estos trabajadores serían los primeros en incorporarse».

Después de que durante años no se hayan realizado nuevas contrataciones (de ser 122 trabajadores hace 4 años se ha pasado a ser 54), hace unos meses se comenzaron a hacer unas pocas contrataciones, «entre ellas un trabajador del mencionado grupo que con anterioridad había trabajado durante cinco años en la empresa».

Se lo ofreció entonces «un contrato para tres años con muchas posibilidades de que se alargase. Este contrato tenía una clausula abusiva en la que se establecía un periodo de prueba de seis meses y cuando el trabajador llevaba cinco meses trabajando se le informó de que no superaba el citado periodo de prueba. Las excusas utilizadas para justificar este hecho son generalidades y elementos subjetivos, diciendo que una persona que ya había estado en ese puesto durante cinco años no se había adecuado al mismo y que se le había llamado la atención cuando no ha sido así y no hay nada que lo demuestre».

Tres días

Sus compañeros «no van a tolerar que reciba semejante trato injusto y están determinados a plantarse ante la estrategia de desmantelamiento de la empresa».

Por todo ello han convocado tres días de huelga, hoy 24 de enero, el martes, día 29 y el próximo 1 de febrero. Además, ese último día se llevará a cabo una concentración frente al Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra en Pamplona, con el objetivo de «dejar bien claro que la única condición que van a aceptar es la readmisión de su compañero».