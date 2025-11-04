Los hermanos Pou protagonizarán el Día de la Montaña del Erreka

A. D. C. malerreka. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Los hermanos Pou serán los protanistas en el Día de la Montaña del Erreka el próximo 30 de noviembre. «Este año tendremos en Doneztebe a una de las parejas de hermanos más conocidas y admiradas del mundo del alpinismo y la escalada», explican desde el Erreka. Se podrá ver la proyección 'Aupa Pou, una vida encordados' y conseguir ese mismo día el libro de esta proyección.

'Aúpa Pou. Una vida encordados' es mucho más que una historia de montaña: es el retrato vibrante de una vida dedicada por completo a la aventura. A través de esta proyección, los hermanos Pou invitan a recorrer junto a ellos los caminos, paredes y cumbres que han marcado su trayectoria vital. Desde los Pirineos hasta los Picos de Europa, con el mítico Picu Urriellu como emblema, pasando por las paredes de los cinco continentes y el mar de psicobloc en Mallorca, se reviven sus logros, desafíos y sueños. Esta proyección es una oda a la aventura, al compromiso, y a la conexión humana que surge cuando el deporte se vive con pasión y autenticidad.

Nacidos en Vitoria, Eneko e Iker son reconocidos como una de las mejores cordadas del mundo, una cordada pionera que ha seguido fiel a la tradición del alpinismo, abriendo rutas por todo el planeta: Desde las cordilleras más importantes del mundo (Himalaya, Andes, Alpes, Patagonia...), hasta las selvas más peligrosas como la de la Amazonia. Escalando, esquiando o caminando, han recorrido más de 70 países, en más de 140 proyectos y expediciones.

Recientemente, y por séptima vez, han sido nominados a los premios Piolet de Oro de este año 2025, tras abrir en julio junto a su amigo Micher Quitor una nueva ruta llamada "Puro Floro" en el Nevado Copa (6.188 m) de la Cordillera Blanca peruana (M7, 95º, A2). Según ellos, «ha sido la mejor ruta de alpinismo que hemos realizado hasta ahora». El día de la Montaña del Erreka será el próximo 30 de noviembre, domingo. Las entradas para la proyección están a la venta en Titi Ostatua y en Anoi Papetegia a un precio de 7 euros.