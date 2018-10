El Gure se vuelve de vacío de Orio pese a realizar un buen partido Mikel Morcillo no estuvo acertado de cara al gol. / TELLETXEA El árbitro anuló un gol a Eskudero en el minuto 75 a instancias del linier TELLETXEA BERA. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:16

Buen partido del Gure Txokoa en Orio, demostrando gran actitud y compromiso de todo el equipo y tan solo una cuestionada decisión del trío arbitral, le dejó sin puntuar. Los primeros minutos fueron del conjunto local que llevó la iniciativa en el juego. En el minuto 5, doble intervención del meta visitante Txanke, que evitó que el Orioko inaugurara el marcador y dos minutos más tarde, Jon de la Cruz tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado, siendo sustituido por el juvenil Iñaki. Se llegaba al cuarto de hora, cuando los de casa sacan un córner, la defensa beratarra despeja, cayéndole el rechace a un jugador local que pone el pie y su flojo disparo entró llorando en la portería del Gure, 1-0. A raíz de esta jugada, se vio a un Gure con más ganas y le fue comiendo la iniciativa a su rival. Hasta el final de la primera parte las ocasiones de peligro estuvieron en la puerta del Orioko. En el minuto 28, un disparo de Mikel Moreno sale fuera y dos minutos después, el mismo jugador saca una falta desde la frontal y su disparo sale rozando el larguero. En el último minuto, Eskudero se interna en el área, mete el pase de la muerte sobre Mortxi y el remate de este no encuentra portería.

Dominio en la segunda parte

En la segunda parte, el Gure subió sus líneas y fue total dominador del partido, con buena presión y recuperando muchas veces el balón en tres cuartos de campo. A los 5 minutos, un disparo de Oses estuvo cerca de entrar y en el 10, doble ocasión de Moreno y Morcillo, que se encargó el portero de sacarlos y así evitar el empate. Se cumplía la media hora de juego de este periodo, cuando llegó la jugada polémica, que como en dos jornadas anteriores, se encargaron los colegiados de que el Gure no puntuara. El gol de lo que tenía que haber sido el empate llegó en un centro abierto, en el que Eskudero, entrando desde atrás y de buen testarazo, manda al fondo de la portería. Cuando el árbitro estaba apuntando el goleador y ningún jugador del Orioko protestaba incidencia alguna, el linier levanta el banderín y el árbitro rectifica y no concede el gol. El no gol enrabietó al Gure y sacando más casta, buscó sin miedo la portería de los oriotarras. La ocasión más clara de los de Javier Escagües estuvo en los pies de Morcillo en el minuto 35, cuando Moreno le mete un buen balón entre líneas y el uno contra uno con el portero no lo remacha, despejando el cancerbero. Los últimos minutos fueron de meter balones arriba, pero el Gure no puedo rematar nada claro. El Orioko no tuvo ninguna ocasión clara en la segunda parte, con algunos remates aislados.

Alineación: Txanke, Arozena, Jon (Iñaki m7), Otaño, Irazoki, Eskudero, Oses (Jere m 35), Mortxi, Joel (Iñigo m25), Moreno, Esnaola.