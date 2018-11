El Gure Txokoa sigue sin sumar puntos y es colista de la Preferente Iker Garcia intenta frenar un avance del jugador del Ostadar. / TELLETXEA Los de Bera perdieron 0-3 en Matzada frente al Ostadar TELLETXEA BERA. Martes, 6 noviembre 2018, 00:28

El Gure Txokoa que subió la pasada temporada a Preferente, está sin poder coger el ritmo a la categoría y después de disputadas ocho jornadas, es el colista del grupo primero de la Preferente, con tres puntos, sumados en la primera jornada en casa ante el Hernani.

El equipo de Bera no está teniendo un buen inicio, no por falta de entrega y sacrificio, pero es que al entrenador, Javier Escagues, le están faltando muchos efectivos, lesiones, ausencias, sanciones, y eso se nota. Salvo el Touring, que fue superior a los beratarras, no hay diferencia con los otros equipos contra los que han jugado, pero entre una cosa y otra, el casillero no se mueve desde la primera jornada.

Contra el Ostadar no se mereció ese resultado, pero la fortuna no estuvo de su lado, encajando el primer gol de penalti por unas manos y los otros dos en los minutos finales, con mucha fortuna de los de Lasarte. No fue un partido de ocasiones de gol, y cuando las hubo en la portería local se encontraron los del Ostadar con un Jokin que estuvo muy seguro hasta el 0-2. El primero en crear peligro fue el Gure en el minuto 2, cuando Esnaola recibe un balón cercano al área, dribla al defensa y su flojo disparo lo detuvo el portero. Dos minutos después, un delantero se va por velocidad de la zaga local y se queda ante Jokin dentro del área. El portero beratarra está algo más rápido en su salida que su adversario, disputando ambos con potencia el esférico con el pie, saliendo victorioso el jugador local, quedando tendido su oponente en el suelo, quien, antes de que finalizara la primera parte, tuvo que ser sustituido a causa del golpe sufrido.

El Ostadar controlaba mejor el balón que los locales, pero sin llegar con claridad a las inmediaciones del área del Gure, que estuvo más defendiendo que atacando. En el minuto 20, los visitantes tuvieron una buena ocasión para haberse adelantado en el marcador, la defensa local no estuvo acertada y un delantero se fue por velocidad, quedando sólo dentro del área ante Jokin y en el uno contra uno estuvo más acertado el portero, que rechazó el esférico.

Ya en la recta final, minuto 40, la defensa local le cede el esférico a su portero, éste controla con el pie y ante la presión de un contrario en vez de despejar le regatea y manda largo arriba. Esnaola pugna con el último defensa y se queda solo ante el portero, éste sale del área para despejar con el pie y arrolla al jugador local, señalando el colegiado la falta al borde del área y cartulina amarilla al cancerbero. Luego se sacó la falta sin consecuencias. No hubo goles en esta primera parte.

Penalti en la reanudación

El Ostadar salió en la reanudación presionando y en el minuto 4, jugada por el lado izquierdo con un jugador que se mete hasta el borde del área con comodidad, dispara a puerta y el balón se estrella en el larguero. El rechace lo recoge un jugador visitante y remata a bocajarro desde el borde del área pequeña, pero Jokin, en buena intervención evita el gol. Dos minutos después, jugada desafortunada para el Gure. Jugada de ataque visitante, un jugador local salta con los brazos abiertos y el balón le da en la mano, decretando el colegiado un involuntario penalti que lo aprovechó el Ostadar para poner el 0-1.

El Gure carecía de mordiente arriba, al no recibir balones con garantía. La entrada de Alain se dejó notar y dieron un paso más en ataque, aunque sin llegar con peligro a la portería contraria. Se cumplía el cuarto de hora, cuando el interior derecho visitante se va de tres defensores locales y el tiro a puerta lo desvía Jokin en una buena intervención, a córner. El primer remate de los de Bera entre los tres palos no llegó hasta el minuto 21, cuando Alain es objeto de falta en la disputa de un balón por arriba, la saca Arocena y el remate de cabeza en el segundo palo de Rubén lo detiene el portero. Un minuto después, el peligro estuvo en la otra portería. Jugada por la derecha y el disparo raso a puerta lo llega a tocar justo Jokin con la punta de los dedos, evitando que el balón entre en la portería. Se llegaba al minuto 24, cuando el Gure mete un balón en el saque de banda dentro del área, se producen varios disparos a puerta que fueron rechazados, quedándole el último a Esnaola que chuta fuerte y nuevamente lo saca la defensa en línea de gol.

El Gure estaba metiendo a su rival atrás y se veía más fácil que llegara el empate a que el Ostadar volviera a marcar. Se llegaba al minuto 38, cuando el balón rondaba por el lado derecho del ataque local, le da en la mano de un jugador visitante, el colegiado no lo ve y el línea se queda a medias a la hora de señalarlo. La jugada finaliza en córner y en el saque cerrado, Jokin no acierta a despejarlo y un contrario mete la cabeza y manda al fondo de la portería, 0-2. Quedaba poco tiempo para la reacción local, pero éstos siguieron intentandolo y buscando el gol, pero éste no llegó y prácticamente en una de las últimas jugadas del partido, minuto 45, el Ostadar estrella un balón en el larguero, el rebote pega en Jokin, quedándole el esférico muerto a un visitante que aprovecha para remacharlo.

Alineación: Jokin, Iker, Arocena, Iñaki, Otaño, Oses (Jere m81), Esnaola, Aimar, Rubén, Amantegi (Alain m52), Joel (Aldazabal m78).