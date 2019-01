El Gure Txokoa regresa de Hernani sin puntuar al fallar en defensa y en ataque El Gure defiende su portería en un saque de esquina. / TELLETXEA Después de encajar tres goles en un cuarto de hora, perdió 3-2 y pudo sacar algo positivo TELLETXEA BERA. Martes, 15 enero 2019, 00:37

El Gure Txokoa regresó de vacío de Zubipe al perder por 3-2 ante el Hernani, en un partido en el que los locales supieron aprovechar los fallos defensivos de los visitantes, que tampoco estuvieron acertados de cara al gol. Al final del partido, pena de los de Bera que vieron como perdían una buena ocasión para haber sumado algún punto en su casillero.

El Gure Txokoa poco a poco va cobrando efectivos y eso se va notando, aunque el sábado el entrenador Javier Escagües no pudo contar con toda su plantilla, ya que Esnaola todavía no se ha recuperado, Jon Irazoki enfermo, más el sancionado Otaño. Los visitantes comenzaron mandando en el partido, jugándose más tiempo en terreno local que visitante, pero el Hernani cada vez que apretaba el acelerador, ponía en peligro a la defensa beratarra, entrando tanto por las bandas como por el centro.

En una de esas jugadas, minuto 17, un delantero entra por la banda izquierda, se va de dos contrarios y su disparo raso y cruzado se cuela en la portería de Txanke, que hasta entonces no había tocado el esférico. El juego continuó igual, mayor posesión visitante, que, aunque llegaba arriba no creaba peligro. La mejor ocasión la tuvieron en un balón suelto que quedó dentro del área y ni Rubén ni Alain acertaron a mandar al fondo de la portería. Cuando se llegaba a la media hora de juego, una jugada similar a la del gol local, el centro raso lo intercepta en su salida Txanke pero no termina de sujetarlo, lo que aprovecha un rival para marcar a puerta vacía, 2-0. Mucho castigo para lo que estaba aconteciendo sobre el terreno de juego. Cuatro minutos más tarde, 33, un balón largo arriba del Hernani, coge a la defensa descolocada y con Txanke que había salido de su portería cerca de la línea del área, el jugador local dejando atrás a la zaga beratarra mete el pie y el balón finaliza dentro de la portería.

Efectividad total de los hernaniarras en las tres veces que llegaban arriba con cierto peligro. Aunque todo lo sucedido caía como un jarro de agua fría sobre los del Gure, que no eran merecedores de ese resultado, una vez más quedó patente que sus rivales saben aprovechar las ocasiones y ellos no.

La más clara del partido llegaba en el minuto 39, cuando Amantegi, solo ante el portero local, no llega a acertar a darle al esférico cuando tenía todo para él, perdiendo una buena oportunidad para meterle al equipo en el partido y hacer algo más de justicia con el marcador. Un minuto más tarde el mismo jugador marcaba el primer gol del Gure. Mikel Moreno que regresaba al equipo después de mes y medio fuera de los terrenos de juego, presiona a un rival, le roba la cartera y el balón le llega a Amantegi que marca un bonito gol, llegándose al descanso con el 3-1.

Dueño de la segunda parte

Salvo los últimos minutos del partido, en los que los visitantes estaban volcados en busca del gol del empate, el Hernani no llegó a inquietar al Gure que se hizo dueño del partido. De inicio, el entrenador beratarra dio entrada a Mikel Aldazabal, sustituyendo a Amantegi. El equipo estuvo mejor posicionado que en la primera parte, no dejando a su rival jugar y a los que les arrebataban con facilidad el esférico. En el minuto 9, Alain tuvo una clara ocasión para reducir las diferencias en el marcador, cuando se queda solo ante el portero dentro del área, siendo su envío a puerta desviado a córner por el cancerbero.

El segundo gol beratarra llegaba en el minuto 12, Iker realiza un saque de banda rápido sobre Moreno y este a la media vuelta manda el balón al fondo de la portería. Quedaba mucho tiempo y podía pasar cualquier cosa, pero según fueron pasando los minutos el acoso visitante era mayor y se veía que el gol tenía que llegar. La mejor ocasión la tuvieron en el minuto 24, en una internada de Aldazabal por la izquierda, siendo su centro rematado a placer de cabeza por Julen Errandonea, pero su testarazo es rechazado por el larguero. El Hernani no estaba haciendo nada en ataque, pero en el minuto 37, a la salida de una contra realizaron una bonita jugada, saliendo su remate final a puerta muy desviado. Dos minutos más tarde el colegiado beneficio claramente a los locales, cuando un delantero del Hernani en labores defensivas corta un avance del Gure con la mano desde el suelo, señalando la falta, pero no la cartulina amarilla que sería la segunda de ese jugador. Rubén a la desesperada se tiró con todo a por un balón suelto ante un contrario al borde del área pequeña, el esférico dio en el jugador beratarra que finalmente termina en las manos del portero, cuando bien podía haber entrado. Nuevamente les faltó suerte. El partido concluía en el minuto 48, añadiendo poco el colegiado después de los 5 cambios realizados por los locales, más perdidas de tiempo y atenciones a jugadores, con un disparo a puerta de Arozena que detuvo el portero.

Alineación, Txanke, Arozena, Iker, Iñaki, Jon, Eskudero, Amantegi (M.Aldazabal), Julen, Rubén, Alain y Moreno .