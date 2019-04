El Gure Txokoa pierde una buena ocasión para asegurar la permanencia La zaga local tuvo más trabajo de lo esperado. / FOTOS TELLETXEA Cayó en casa 1-2 ante el Billabona, en un flojo partido y en el que encajó el último gol en el minuto 86 TELLETXEA BERA. Jueves, 4 abril 2019, 00:33

El Gure Txokoa perdió una clara ocasión para haber asegurado la permanencia en Preferente, al perder en casa 1-2 en uno de los partidos más flojo del cuadro beratarra en lo que va de temporada. No pierde posiciones ni puntos respecto a los que les persiguen en la clasificación, ya que tanto Dunboa, Urnieta y Mariño, también perdieron, solamente sumaron los tres puntos el Orioko con su victoria en su visita al Ostadar. De haber amarrado la victoria habría abierto un buen hueco, pero no fue su tarde.

El equipo notó la ausencia arriba de Rubén (tarjetas) y Moreno que se lesionó cuando calentaba (esguince de rodilla), estando muy huérfano en ataque, aunque el centro del campo también hizo aguas. El Billabona parecía el equipo que necesitaba sumar los puntos, eran ellos los que más buscaron la victoria, jugando más ordenados que los de casa.

Hasta el minuto 11, ningún equipo pisó área con peligro, y lo hicieron los visitantes después de varias combinaciones y el remate a puerta dentro del área lo detuvo Txanke. Un minuto después el peligro estuvo en la otra área, siendo el remate final de cabeza de Amantegi detenido por el portero. Txanke en la siguiente jugada, tuvo que salir de su área para despejar con el pie el balón ante un contrario.

El sábado tocará medirse al lider, Euskalduna, en su campo de Andoain

La ocasión más clara para inaugurar el marcador la tuvo el Gure. Minuto 17, fallo del portero, el balón le llega a Esnaola que solo ante el guardameta no acierta a mandar entre los tres palos.

Aldazabal lo intentó desde lejos en el minuto 26, despejando el cancerbero a córner. Se cumplía la media hora de juego, cuando el Gure realiza un saque de banda largo y el remate de cabeza de Julen lo detuvo el meta visitante. En el minuto 36 llegaba la jugada desgraciada de los locales, cuando Irazoki en su intento de despejar un centro cercano al primer palo lo introduce en su propia portería, 0-1. El Gure lo intento en jugada a balón parado en el minuto 39. Saque de falta y doble remate de cabeza que finalmente detuvo el portero.

Entra Aimar

En la reanudación entró Aimar, que no pudo jugar la primera parte por motivos laborales. Se esperaba que fuera el revulsivo del equipo de cara al gol, pero no aportó novedades al jugar más en el centro del campo. Las dos primeras jugadas de peligro estuvieron de lado de los de casa. La primera en el minuto 4, saque de banda que cabecea Julen y el posterior remate también de cabeza por parte de Eskudero salió por encima del larguero. Un minuto después, el Gure saca un córner y el remate de Irazoki en el primer palo lo saca un defensor bajo la línea de gol.

Txanke tuvo que intervenir en dos ocasiones en los minutos 7 y 9, en saques de falta de sus rivales. Aldazabal en el minuto 12, estuvo atento y se interpuso en una cesión atrás y tras driblar al portero marca el empate. Este gol animó al equipo y parecía que podía darle vuelta al partido. Esnaola, que estuvo muy solo en el partido, en el minuto 17, en un balón largo arriba le coge la espalda al defensa, encara al portero y el disparo a puerta lo rechazó el cancerbero, perdiendo una buena ocasión para hacer el segundo gol local.

Con el paso del tiempo el Gure se descompuso, no enlazaban balones y el Billabona moviendo bien el esférico se acercaba al área local, metiendo a éstos en su parcela. Se entraba en la recta final, minuto 41, cuando los guipuzcoanos realizan una jugada por la derecha y el disparo cruzado, aunque un poco flojo, da en el poste y termina dentro de la portería de los de Bera, 1-2. El punto no era malo, peor era no sumar ninguno.

Dos minutos después se pidió un penalti en el área visitante, cuando Julen se lleva de cabeza el balón, Esnaola mete dentro del área a Aldazabal que cae ante un rival.

El sábado se desplaza a Andoain para medirse al líder Euskalduna.

Alineación: Txanke, Iker, Arozena, Irazoki, Jon, Eskudero, Amantegi (Aimar m46), Julen, Esnaola, Jere (Bittor m79) y Aldazabal.