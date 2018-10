El Gure Txokoa pierde 2-3 ante el Santo Tomás Lizeoa en Matzada Bittor marcó el primer gol local de falta directa. / TELLETXEA Un inexistente penalti en el minuto 89 y un gol en el descuento tiran por tierra el trabajo de los de Bera TELLETXEA BERA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:57

No tuvo suerte el Gure Txokoa en su enfrentamiento ante el Santo Tomás Lizeoa en la tarde del sábado en Matzada, al ser injustamente sancionado con un penalti en el último minuto del tiempo reglamentario y encajar el gol de la derrota en el descuento.

En un partido en el que los tres puntos se tenían que quedar en casa, una mala decisión del colegiado, hizo que eso no sucediera e injustamente la victoria fuera para los donostiarras. Hasta mediado el primer tiempo el juego fue igualado, sin que las dos porterías pasaran por apuros. El primer aviso fue de los locales, cuando en el minuto 27 Esnaola desde fuera del área estrella el balón en el larguero. De lo que pudo ser el 1-0, dos minutos más tarde se pasó al 0-1. En un balón largo arriba, un delantero coge por banda la espalda a los locales, Jon se anticipa, pero el intento de pase a su portero lo intercepta un contrario que aprovecha para marcar a placer. Los donostiarras supieron aprovechar el regalo de los de casa para adelantarse en el marcador. Cumplida la media hora, minuto 34, Bittor marca un golazo de falta directa superando la barrera. El debutante en la portería local, Jokin Tirapu, se lució en el saque de una falta visitante. La última jugada de peligro de la primera parte estuvo del lado de los de Javier Escagües. Sacan una falta en el minuto 44 al segundo palo, cabecea Rubén al punto de penalti, pero no encuentra rematador.

Jugadas de peligro

El Santo Tomás Lizeoa comenzó la segunda parte apretando y de ellos fueron las primeras jugadas de peligro. En el minuto 4, Jokin intercepta un peligroso pase de la muerte y tres minutos después, jugada bastante similar, con un pase largo del central que supera a la defensa del Gure y el centro de éste no encuentra rematador. Jugada calcada en el minuto 15, pero esta vez, un delantero en el uno contra uno no acierta con la portería. Dos minutos más tarde, nuevo centro visitante que le llega a un delantero que estaba libre de marca, pero en última instancia llega Bittor para despejar y evita un posible gol. Parecía que el desempate lo iba a romper el Santo Tomás, ya que de ellos era el peligro, pero sin embargo en el 26, golazo de Esnaola que pone al Gure por delante 2-1. Si mediado este periodo el juego y peligro era visitante, en la segunda fue lo contrario. Bittor, en el minuto 35, centra una falta un poco pasada, Rubén consigue poner el esférico dentro del área, pero finalmente el portero se hace con el esférico. Aunque la diferencia en el marcador era mínima, viendo como estaba el partido parecía señalar que la victoria se quedaba en Bera, pero el colegiado se encargó de que ésto no fuera así. Se llegaba al último minuto, cuando después de un saque de banda visitante el árbitro castiga al Gure con un inexistente penalti que supuso el empate a dos. Esta jugada descompuso a los de casa que veían como en tiempo de descuento, en una contra pilla a la zaga descolocada y después de una posible carga ilegal sobre Jon, en el uno contra uno con el cancerbero, sube el 2-3 al marcador.

Una pena que de esta manera el Gure no haya podido sumar tres puntos. El sábado, a las 15.30, se medirá al Dunboa en San José Obrero.

Alineación: Jokin, Bittor, Otaño, Jon, Mortxi, Iker, Amantegi, Rubén, Joel (Aimar m65), Esnaola y Jere (Moreno 55).